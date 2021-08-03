Депутаты Амурска разыскивают главу города

Накануне в местной газете «Наш город Амурск» появилось открытое письмо за подписью А. В. Швецова, депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск», в адрес мэра Кристины Черницыной. Текст обращения следующий:

«Выражаю негодование Вашим возмутительным проявлением неуважения к Уставу города Амурска и систематическим уклонением исполнять свою обязанность по проведению отчета главы о своей деятельности, деятельности администрации города перед депутатами и населением города за 2020 год.

Согласно статье 1 Устава городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - Устав) Устав является актом высшей юридической силы на территории городского поселения и подлежит обязательному исполнению.

Хочу напомнить Вам, что согласно пункту 1 статьи 20 Устава Совет депутатов городского поселения является представительным органом городского поселения, обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории городского поселения.

Согласно пункту 7 статьи 30 Устава глава городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.

Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 31 Устава городского поселения «Город Амурск» глава города Амурска обязан представлять представительному органу городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом городского поселения.

Несмотря на установленную обязанность по Уставу, Вы длительное время уклоняетесь от обязанностей представить Совету депутатов ежегодный отчет о своей деятельности и деятельности администрации, ссылаясь на нормы Трудового кодекса.

Так, Советом депутатов города в марте 2021 года была назначена дата проведения ежегодного отчета главы о своей деятельности и деятельности администрации за 2020 год на 15 апреля 2021 года. Однако 12 апреля поступило уведомление о вашей временной нетрудоспособности до 20 апреля. Тогда Советом депутатов была назначена дата вашего отчета на 22 апреля, однако больничный лист был продлен до 30 апреля.

4 мая 2021 года Вы вышли на работу, и Совет депутатов вновь назначил заседание о ежегодном отчете – на 13 мая 2021 года. Но уже 13 мая Вы уходите в отпуск и в тот же день открываете новый больничный лист, благодаря которому Ваш отпуск был продлен по 2 июля 2021 года!

По выходе из отпуска 05 июля Вы узнаете, что Советом депутатов назначена новая дата ежегодного отчета главы - на 08 июля 2021 года, и тут же опять уходите в этот же день в отпуск на неделю - по 09 июля 2021 года - без объяснения причины.

Нетрудно углядеть в Вашем поведении явное уклонение от своих обязанностей. Кроме того, вызывает недоумение Ваше присутствие на праздничных мероприятиях в честь 9 Мая и Дня города, если учесть, что Вы официально болели и должны были плохо себя чувствовать.

14 июля Совет депутатов вновь обратился к Вам официально с просьбой уже самой назначить дату проведения ежегодного отчета. Однако ответа от вас не поступило. Вероятно, Вы сейчас вновь оттягиваете время, пользуясь правом представить ответ в течение 30 дней со дня получения запроса.

Прошу Вас дать ответ в следующем выпуске газеты «Наш город Амурск» для жителей г. Амурска, когда Вами будет назначена дата отчета главы перед населением и представительным органом?»

Странная, согласитесь, история. Вызывает подозрения. И мы позвонили в администрацию Амурска.

- В своем письме автор не уточняет главное, - сообщил управляющий делами администрации Амурска Евгений Зайцев, - отчет глава предоставила как положено, в письменном виде. Этот документ еще 13 мая рассмотрела депутатская комиссия и вынесла проект решения на заседание Совета депутатов. Но продолжения не последовало. По неофициальным данным, народные избранники отказались принимать отчет без личного присутствия главы, которая в это время проходила лечение на очередном больничном.

Загадочная история с требованием предъявить мэра непосредственно живьем Совету депутатов, которые, похоже, отказываются изучать многостраничный документ самостоятельно, продолжается. От Черницыной требуют все-таки назначить дату личного присутствия. До завершения 30-дневного срока предоставления ответа от главы им осталось ждать чуть меньше двух недель.

Елена Романова