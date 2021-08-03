В Хабаровском крае насчитали около 4 тысяч верных супружеских пар

В Хабаровском крае продолжается прием документов от пар, проживших в браке 50 и более лет, на вручение памятного знака «За супружеское долголетие» и единовременную выплату к нему. На сегодняшний день принято около 8000 заявлений от семей, половина из которых получила выплаты.

Напомним, 21 июля в ходе «прямой линии» к врио губернатора обратился житель Хабаровска Виктор Блинов. Он рассказал о том, что прожил с супругой в браке 58 лет. Подал документы на выплату «За супружеское долголетие» еще в апреле 2021 года, однако средства так и не были перечислены. Отвечая на вопрос, Михаил Дегтярев рассказал о том, что ранее принял решение о выделении дополнительных 155 млн рублей из краевого бюджета на данную выплату. И заверил Виктора Блинова, что ему, как и другим подавшим заявления средства будут перечислены.

По данным министерства социальной защиты населения края, на сегодняшний день деньги в размере 25 тысяч рублей супругам Блиновым выплачены, как и другим 3758 парам. Расходы краевого бюджета составили около 94 млн рублей. В работе профильного ведомства находится еще 2364 пакета документов. Всего же принято 7858 заявлений, по 7402 заявлениям решение положительное. В августе по всем ним будет произведена выплата.

Памятный знак вручается семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более, а также проживающим в Хабаровском крае более 20 лет. К знаку также полагается единовременное денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Средства переводят как на расчетный счет одного из супругов, так и почтовым переводом лицу, указанному в заявлении, приложенном к документам, которые были поданы в комитет ЗАГС и архивов правительства края.