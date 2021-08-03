В Хабаровский край придут недели «утренней свежести»

В Хабаровске две недели - со 2 по 15 августа - Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири проводит региональный фестиваль. Из-за пандемии второй год он пройдет в формате телевизионных передач. Также передачи будут доступны и в онлайн-формате.

У такого показа есть преимущества - познакомиться с корейской культурой смогут все жители региона. Зрителей ждут мастер-классы и другие проекты о национальных костюмах, кухне, видах спорта, языке корейского народа, а также викторина на знание истории и традиций Кореи - Страны утренней свежести.

Международный фестиваль корейской культуры проходит в Хабаровском крае с 2004 года. Ежегодно его посвящают годовщине окончания советско-японской войны 1945 года и освобождению Корейского полуострова советскими войсками.

В программе фестиваля несколько документальных проектов: об истории появления корейцев на Дальнем Востоке России; о вкладе многонационального народа СССР в освобождение в 1945 году Корейского полуострова от японских захватчиков и в общее дело окончания Второй мировой войны; о действии в 1942-1945 годах 88-й отдельной стрелковой бригады. Большинство в бригаде составляли китайцы, корейцев было немногим более 10%.

Как отметила исполняющая обязанности начальника главного управления внутренней политики правительства края Леся Куля: «Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири вносит существенный вклад в строительство и сохранение межнациональных и межконфессиональных отношений в Хабаровском крае и реализует проекты, которые способствуют развитию гражданского общества, духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению и развитию традиционных ценностей, языка и основ корейской культуры».

Виктор Панин