В Хабаровск поступят деньги на достройку «Диалога»

Правлением Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принято решение о выделении финансирования для завершения строительства трех домов ООО «Диалог» в Хабаровске.

Речь идет о двух многоквартирных домах на улице Салтыкова-Щедрина, которые застройщик обещал сдать в ноябре 2017 года, и одного – на улице Кавказской со сроком сдачи в ноябре 2016 года. В общей сложности это 902 обманутых дольщика.

Напомним, что договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблемы обманутых дольщиков были достигнуты во время встреч Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года.

В течение нескольких месяцев по поручению главы региона специалисты министерства строительства Хабаровского края помогали конкурсному управляющему обанкротившегося застройщика. Требовалось собрать пакет документов, на основании которых Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства смог выделить финансирование.

– На этапе подготовки документов регионом проведена большая работа, в том числе по возможным проблемным вопросам. В течение двух недель мы будем проводить аудит. Это обязательная процедура для вынесения решения на наблюдательном совете фонда, которое планируется провести в 20-х числах августа, – отметили представители федерального фонда.

По предварительной оценке, на то, чтобы завершить строительство трех домов, требуется 1,781 млрд рублей. Из краевого бюджета должна быть профинансирована доля в размере 16% (285 млн рублей) – это произойдет в течение пяти дней после заседания набсовета федерального фонда.

Предусмотрено, что недостроенные объекты будут переданы региональному фонду по защите прав дольщиков, который выступит в качестве застройщика и обеспечит контроль за расходованием средств федерального и краевого бюджетов.

СПРАВОЧНО:

Фондом защиты прав обманутых дольщиков определена степень строительной готовности обьектов застройщика ООО «Диалог»: двухсекционного дома на улице Салтыкова-Щедрина – 57,74%; трехсекционного дома на улице Салтыкова-Щедрина – 46,93%; дома на улице Кавказской – 48,15%.