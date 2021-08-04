В самом северном селе Хабаровского края построят детсад и амбулаторию

Врио губернатора Михаил Дегтярев побывал в селе Арка Охотского района. Жители самого северного населенного пункта Хабаровского края озвучили проблемы: дефицит лекарственных средств в аптеке, необходимость ремонта почтового отделения, потребность в более длительном пребывании врачей узких специальностей, приезжающих в село для профилактических осмотров.

Остро стоит в селе вопрос с детским садом №6 «Энкэчен». Помещения 1977 года постройки были закрыты в мае по решению суда, которому предшествовали неоднократные предписания Роспотребнадзора.

Родители пятидесяти воспитанников дошкольного учреждения обратились к главе региона. По его поручению были выделены деньги на ремонт. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

– С 2016 года здесь бьются с проектом нового детского сада. Он не проходит госэкспертизу, поскольку есть федеральные требования по таким учреждениям – необходимо подключение к сетям водоснабжения. Но здесь, в принципе – что школа, что амбулатория, что детский сад обеспечиваются водой из скважин. Поэтому мы обратились в федеральные ведомства, чтобы при согласовании подобных проектов учитывались географические, исторические, климатические факторы, – сообщил Михаил Дегтярев.

Заведующая детским садом Елена Просолова уточнила, что проводимый сейчас ремонт позволит обеспечить функционирование детсада №6 еще в течение двух-трех лет. Заявка на включение строительства нового детсада в перечень краевых адресных инвестиционных проектов (КАИП) на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов уже включена в отраслевой ранжированный перечень инвестиционных проектов и направлена на рассмотрение в министерство строительства края. Решение будет принято комиссией правительства края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов в IV квартале этого года.

Осмотрел глава региона и площадку под строительство новой амбулатории в северном селе. Сейчас филиал Охотской ЦРБ располагается в нескольких деревянных строениях со стопроцентным износом. Обслуживает амбулатория 620 человек, в том числе кочующее население (оленеводов – эвенов).

Ежегодно жителей села Арка осматривают специалисты ЦРБ, в составе врачебной бригады – хирург, гинеколог, психиатр, оториноларинголог. Также ежегодно проводится обследование органов грудной клетки на передвижном флюорографе.

– Как бы далеко от краевого центра не жили люди, мы обязаны обеспечить им достойный уровень медицинской помощи, что сейчас и делаем в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, – подчеркнул врио губернатора.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе Арка запланировано строительство новой амбулатории на 50 посещений в смену (с жилым помещением). Проектирование сейчас на завершающей стадии. Строительство намечено на 2022-2023 годы. Предварительно проект оценивается в 149,1 млн рублей, из которых 142,8 млн рублей – средства федерального бюджета.

Администрацией Охотского района выделен земельный участок под строительство, согласован вопрос электро- и теплоснабжения от котельной и электростанции.