Дегтярёв обеспечил заводы Хабаровского края заказами по линии Минобороны на годы вперед

Конструктивные отношения, которые Михаил Дегтярев выстроил между правительством Хабаровского края и федеральным центром, привели в регион ряд крупных заказов для предприятий военно-промышленного комплекса. Заводы, специализирующиеся на производстве военной техники, теперь обеспечены работой и стабильным доходом в течение нескольких лет.

Крупные контракты с Минобороны заключили Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Юрия Гагарина.

ПАО "Амурский судостроительный завод" обязуется изготовить шесть корветов (боевых кораблей, предназначенных для сторожевой и конвойной службы, противовоздушной и противолодочной обороны) до 2028 года. На реализацию этого государственного оборонного заказа в край будет направлено около 630 млрд рублей. В бюджет только в виде налогов за эти годы поступит не менее 15 млрд рублей. Часть средств предприятие потратит на модернизацию производства, освоит выпуск современных моделей военно-морской техники.

- Мы заключили контракт на производство двух корветов серии 20380 и еще четырех - ее более модернизированной версии 20385. Это обеспечило заводу стабильную ритмичную загрузку. Сейчас предприятие работает в две смены, 16 часов в сутки, - рассказал главный инженер ПАО "Амурский судостроительный завод" Андрей Бекасов.

На заводе отмечают позитивный эффект внимания краевого правительства, что дает работникам стабильную уверенность в завтрашнем дне как минимум на ближайшие семь лет. Предприятие закупило металл и рассчитывает на спуск со стапелей по корвету в год. Один корабль на заводе уже находится в высокой степени готовности и будет сдан в 2022 году. Боевые суда из Амурска, предназначенные для военной службы в ближнеморской зоне, составят основу двух бригад кораблей Тихоокеанской флотилии.

При участии Михаила Дегтярева заключен экспортный контракт с Комсомольским-на-Амуре авиазаводом имени Юрия Гагарина. Здесь строят самолеты Су-35 для зарубежного заказчика, а параллельно ремонтируют и модернизируют военную технику, производят детали для гражданского авиапредприятия, которое выпускает пассажирские лайнеры "Сухой Суперджет 100".

Накануне в Комсомольске-на-Амуре вместе с врио губернатора побывал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Тогда стало известно, что завод им. Ю. Гагарина готовится к производству новой модели - самолета пятого поколения Су-75. Таким образом, мощности предприятия загружены на 7 лет вперед.

Завод является частью ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Благодаря эффективно выстроенному Михаилом Дегтяревым взаимодействию власти и производства корпорация стала участником программы социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Подписанное во время визита врио губернатора соглашение предполагает инвестиции более 600 млн рублей на благоустройство городской инфраструктуры, детских и спортивных площадок, ремонт дворов.

Для Хабаровского края военно-промышленный комплекс традиционно остается драйвером роста и по сути градообразующим производством. Этим руководствуется Михаил Дегтярев, инициируя крупные гособоронзаказы. Последовательно привлекать федеральные средства на главные предприятия региона врио губернатора начал сразу после вступления в должность. Таким образом он не только поддерживает стабильную загрузку производств, но и защищает интересы жителей Хабаровского края, их уверенность в будущем.