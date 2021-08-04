В Хабаровском крае казаки ушли в географическую экспедицию

Бытует мнение, что время географических открытий безвозвратно ушло. Однако, как показывает практика, на Дальнем Востоке еще встречаются недостаточно исследованные или вовсе неисследованные уголки природы. И это даже несмотря на продвижение современной индустрии вглубь тайги, а это лесопромышленный комплекс, геологоразведка, горнорудные промыслы и исследовательские экспедиции.

Одна из таких экспедиций, организованная Амурским казачьим войском, вот уже несколько лет работает в Нижнем Приамурье. Маршруты краеведов - казаков и членов краевых отделений Российского географического общества и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры - пролегают в малодоступных отрогах Сихотэ-Алиня, в горах Уликанского хребта.

В этот раз в горы, через стланиковые пояса и каменно-глыбовые развалы, пошли действительный член Русского географического общества, академик Дальневосточной народной академии наук Александр Мурашев, амурский казак и путешественник Владимир Петтай и известный краевед Павел Сысоев. Они продолжили исследование уникальной горной системы в Ульчском районе Хабаровского края площадью около ста квадратных километров, которую нарекли Спрут-Хенмый-Чичимарский (горно-таежный узел). По названиям значительных ключей и рек, берущих начало в горах этой системы.

И действительно, по распадкам ключей Спрут и Каменистому, по истокам рек Хенмый, Чичимар и Яй можно подняться к вершинам полуторатысячников, образующих в этом районе локальную горную страну, удивляющую путешественников своими необычными природными объектами - живописными останцами, скалистыми гребнями и глубокими каньонами с типичной для высокогорья растительностью и животным миром.

Предварительно на арендованных и личных автомобилях высокой проходимости по лесовозным зимникам и волокам членами экспедиции были разведаны наиболее безопасные подходы к сопкам, откуда можно было начать восхождение к вершинам. По выражению одного из участников, Владимира Петтая, «поход был жестким, очень жестким. Заедал гнус, днем нещадно палило солнце, а ночью поднимался шквальный ветер. Как избавления ждали дождь, но погода сменилась только через неделю». Вместе с тем была обследована большая часть территории, произведена фото- и видеосъемка.

Цель таких походов - не только привлечь внимание к родному краю и истории его освоения. По словам старейшего участника экспедиции, 75-летнего Александра Мурашева, который по-прежнему бодр и «бегает» по тайге наравне со всеми, сама природа подсказывает одно из решений региональных экономических проблем на исследуемой территории - это развитие различных видов туризма.

- Практически невозможно классифицировать и перечислить в фото- и видеоматериалах ландшафтное многообразие, отразить особенности памятников природы этой горной системы, увенчанной несколькими полуторатысячниками. Несмотря на деятельность промышленных добывающих отраслей, район в целом можно отнести к территориям, не нарушенным техногенезом, - говорит он.

В настоящее время зарастающие зимники, таежные лесовозные дороги, редкие следы охотничьего промысла и геологоразведки в виде заброшенных бараков только упрощают рекреационные мероприятия, расширяют сферу доступности памятников природы и снижают риски туристических походов по горной тайге, возможные маршруты которых исчисляются сотнями.

Географическая зона перехода к северным видам растительности с сохранением редких очаговых участков краснокнижных видов привлекает внимание к Нижнему Приамурью не только краеведов и туристов, но и ученых. Здесь, на северной окраине Сихотэ-Алиньского хребта, произрастают редкие виды примулы клинолистной, полыни заячьеголовой, родиолы розовой, филлодоце голубой, арктоуса альпийского и другие, типичные для высокогорий.

Арктоус альпийский в осеннем наряде

- Походы сквозь горную тайгу к тайнам природы сами по себе являются мощным фактором, воспитывающим дисциплину, мужество и патриотизм, - подчеркнул Александр Мурашев. - Нижнее Приамурье с его тайнами и легендами открыто не только для непоседливой, увлекающейся молодежи, но вполне доступно людям старшего поколения, ведущим здоровый образ жизни и не утратившим интерес к природе.

Владимир Крюков, почетный атаман Амурского казачьего войска

Фото Александра Мурашева