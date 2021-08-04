Опубликована расширенная деловая программа Восточного экономического форума

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная деловая программа. Мероприятие состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Главная тема Форума в этом году – «Новые возможности Дальнего Востока в изменяющемся мире».

«Развитие Дальнего Востока объявлено главой государства национальным приоритетом на весь XXI век. Выполняя решение Президента, Правительство создало на территории Дальнего Востока целостную, динамично развивающуюся систему поддержки инвестиций. Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, электронная виза, дальневосточный гектар, ипотека для молодых семей – эти и многие другие инструменты, разработанные для развития Дальнего Востока, сформировали новое инвестиционное пространство, создали условия для того, чтобы сотни проектов, существовавших до этого как идеи, нашли свое претворение в жизнь. Одним из важных инструментов поддержки Дальнего Востока стал Восточный экономический форум. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса. Более 2,5 тыс. новых проектов, 1,9 трлн рублей уже осуществленных инвестиций – неоспоримое доказательство того, что Дальний Восток стал комфортной и безопасной территорией для ведения бизнеса», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

«Восточный экономический форум пройдет в шестой раз. Традиционно подготовлена насыщенная деловая программа, посвященная самым актуальным вопросам глобальной и региональной экономики. Уверен, Форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году мы ожидаем представительный состав гостей, в том числе лидеров государств, которые примут участие как формате онлайн, так и офлайн», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа ВЭФ-2021 разбита на 4 тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» и «Молодежный ВЭФ». Ключевым событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое запланировано на 3 сентября.

В рамках блока деловой программы «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» состоятся сессии, посвященные развитию безуглеродной энергетики, международному распределению труда, новым медиа и другим актуальным вопросам экономики.

Международному сотрудничеству посвящена сессия «Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине». Ответом на вызовы времени должна стать способность национальных систем здравоохранения противостоять чрезвычайным кризисам, а также устойчивое межстрановое партнерство в области разработки эффективных стратегий этого противостояния. Важнейшей зоной такого сотрудничества остается экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, страны которого, начиная с КНР, первыми приняли на себя удар коронавирусной инфекции. В рамках сессии обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности.

Укрепление и устойчивое развитие отношений со странами АТР и Северо-Восточной Азии, в частности, входит в число безусловных российских приоритетов на международной арене. Вызовы, с которыми сталкивается как Россия, так и ее соседи по региону, носят в последнее время беспрецедентный характер. К растущей международной неопределенности, геополитической нестабильности, серьезным структурным и конъюнктурным дисбалансам в системе международных экономических отношений добавился комплекс проблем, вызванных пандемией COVID-19. Вопросам выработки новых модальностей и форматов сотрудничества, реконфигурации цепочек создания добавленной стоимости и укреплению связанности региональных экономик посвящена сессия «Деловое сотрудничество как драйвер устойчивого социально-экономического развития в АТР».

Дальний Восток обладает крупнейшими запасами углеводородов и находится близко к лидирующим нефтегазохимическим рынкам. С учетом существующих эффективных инструментов господдержки регион станет площадкой для реализации крупнейших проектов, которые будут центрами для формирования промышленных кластеров, развития новых, в том числе зеленых, технологий, привлечения зарубежных инвестиций. Вопросы развития переработки нефти и газа на Дальнем Востоке и создание нефтегазохимических кластеров легли в основу сессии «Безуглеродная энергетика. Будущее горючих топлив».

Блок «Дальний Восток – новые вызовы и возможности» включает в себя 28 сессий, которые охватывают широкий круг вопросов развития Дальнего Востока, включая привлечение инвестиций в регион, экспортные возможности, развитие сельскохозяйственной отрасли.

Одна из сессий блока посвящена недрам Дальнего Востока. Сегодня Дальневосточный федеральный округ занимает доминирующую позицию по добыче и запасам алмазов, угля, цинка, меди, свинца, вольфрама, золота, серебра, олова и редкоземельных металлов. В коммерческий оборот вводятся высокорентабельные, хорошо изученные месторождения полезных ископаемых, при этом на территории Дальневосточного федерального округа фактически отсутствует глубокая переработка сырья на местах добычи с применением высокотехнологичного оборудования, что не позволяет полностью раскрыть минерально-сырьевой потенциал макрорегиона. Эксперты рассмотрят механизмы поддержки предприятий по глубокой переработке сырья, решение проблемы технологического отставания и формирование внутреннего спроса на сырье.

Повышению инвестиционной привлекательности дальневосточного региона посвящена сессия «Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов». Проекты-акселераторы регионального развития способствуют созданию сопутствующей транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, что делает их центрами притяжения экономических ресурсов и человеческого капитала.

Вопросы экологии, защиты природы и климата легли в основу блока «Общая ответственность в изменяющемся мире».

В рамках сессии «Медицина на экспорт: возможности рынков АТР» обсудят развитие медицинского туризма в России. Стратегическая близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона может стать для ДФО преимуществом с точки зрения развития медицинского туризма при условии стимулирования трансфера в Россию современных медицинских технологий, увеличения количества клиник и создания качественной конкурентоспособной медицинской инфраструктуры.

Роботы могут заместить 20 млн рабочих мест к 2030 году. Три отрасли, в которых роботы больше всего заменили людей – это транспортировка, хранение и производство. Поколение Z подвергается наибольшему риску замещения из-за автоматизации. Новые возможности и скрытые угрозы роботизации обсудят участники сессии «Технологии автоматизации: роботы vs люди».

Впервые в рамках Форума состоится «Молодежный ВЭФ», он включает презентацию программы «Дальневосточный спецназ. Муравьёв-Амурский – 2030», презентацию итогов программы «Дальневосточный старт», а также дискуссии на темы образования и молодежного предпринимательства.

В 2021 году отмечается 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнерства России и АСЕАН. В ходе Молодежного дня Восточного экономического форума международные эксперты и молодые активисты встретятся для обсуждения перспектив координации молодежной политики России и АСЕАН в самых разных сферах.

В число международных мероприятий включено обсуждение Большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции, а также Международная конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Кроме того, в рамках ВЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Япония», «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Европа».

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Подробная информация о программе Форума – на официальном сайте: forumvostok.ru.

Справочная информация

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2–4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

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