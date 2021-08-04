Депутат Иван Пиляев: «Будем дорабатывать закон о льготах северянам»



В Хабаровске прошла встреча журналистов с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Иваном Пиляевым. Политик намерен баллотироваться в новый созыв нижней палаты парламента. В связи с этим он рассказал о законопроектах, над которыми работал последние два года и которые намерен «продавливать» в случае избрания.

Одной из своих основных задач Пиляев назвал плотное взаимодействие с гражданами в сфере законотворчества. По его словам, работа с Общественным советом в Комсомольске-на-Амуре позволила родиться на свет законопроекту о льготах жителям Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (к которым, заметим, относится половина Хабаровского края).

«Защита данного закона успешно прошла в комитете Госдумы по проблемам Севера и Дальнего Востока, - рассказал Иван Пиляев. - Сейчас законопроект дорабатывается совместно с правительством РФ. Госдума намерена и впредь поддерживать данную инициативу»

В числе других инициатив, которые парламентарий намерен довести до действующего закона, он назвал индексацию пенсий, проблемы экологии, высоких цен на жилье, госдолга Хабаровского края и т.д. Поднимал депутат и проблему некачественных услуг ЖКХ.

«У нас родился законопроект о том, чтобы освободить граждан от уплаты за некачественные услуги. Потому что как в Хабаровске начинается отопительный сезон, из крана начинает течь ржавая вода. Этот законопроект я защищал на пленарном заседании. Но, к сожалению, его не поддержали на первом чтении. Однако мы собираемся вносить инициативу за счет доработок проекта и добиваться принятия данного закона».

По словам Пиляева, уже готов механизм, по которому, например, будет определяться качественность предоставляемых услуг.

«Вызывается представитель управляющей компании, - продолжил либерал-демократ. – Составляется соответствующий акт и производится перерасчет во внесудебном порядке. Потому что судебная процедура, как правило, дорогостоящая. Пожилые граждане могут ее не «потянуть».