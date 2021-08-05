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В Хабаровском крае за сутки от «короны» выздоровело 339 человек
311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 339 человек. При этом зарегистрировано 4 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 189
Комсомольск – 50
Ванинский район – 11
Верхнебуреинский район – 11
Ульчский район – 4
Лазо район – 18
Бикинский район – 5
Амурский район – 2
Нанайский район – 11
Николаевский район – 8
Совгаванский район – 2
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1929 коек. Свободно 530. На лечении находится 33 тяжелых пациента, 24 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 261 585 жителей края, полностью завершили вакцинацию 194 166 человек.
Всего на лечении находится 5 836 человек. В том числе 1399 стационарно, 4 437 амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 66 705 случаев COVID-19. 60 229 человек выздоровело.