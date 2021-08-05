В Хабаровске пройдет экологический форум «Амур – река жизни»

31 августа в Хабаровске впервые пройдет межрегиональный форум «Амур – река жизни». Это масштабное событие значимо как для региона, так и для всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Цель форума – привлечение внимания к проблемам сохранения Амура и его ресурсов. Организовать масштабный диалог поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

– Мы живем на берегах Амура – одной из самых больших, уникальных рек в мире. Амур – достояние страны, Хабаровского края, источник жизни для более 100 видов рыб, животных и птиц. Сохранение и поддержание целостности жизнедеятельности на реке, ведение рационального рыболовства – одна из приоритетных задач правительства Хабаровского края. Сегодня мы должны не только думать об использовании ресурсов Амура для обеспечения экономического благополучия региона, наращивании объемов добычи, производства и переработки водных биологических ресурсов, но и заботиться о сохранении экосистемы бассейна реки. Необходимо искать и внедрять новые форматы ведения хозяйственной деятельности для минимизации негативного воздействия человека, – отметил Михаил Дегтярев.

Работа площадок форума будет разделена на несколько секций, на которых будут обсуждаться вопросы экологии и сохранения экосистемы реки, развития рационального рыболовства, разработки новых форматов ведения хозяйственной деятельности и минимизации ее негативного воздействия на природу регионов Дальнего Востока.

Предусмотрены меры противоэпидемиологической безопасности во время проведения форума, которые включают предварительное ПЦР-тестирование гостей, организаторов и участников, а также средств массовой информации. Предусмотрены термометрия на входе, масочный режим, санитайзеры, а также онлайн-участие. Заполняемость залов не превысит 50% с учетом социальной дистанции.

Организаторы форума: правительство Хабаровского края, АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» и АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд».

Регистрация открыта на Инвестиционном портале Хабаровского края. По вопросам участия необходимо также обращаться в краевое Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций. Контактные данные: 8 (4212) 47-31-15, agency@invest-khv.ru.