Дегтярев нашёл деньги на достройку трёх проблемных объектов долевого строительства в Хабаровске

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о финансировании работ по трем домам в Хабаровске, которые до сих пор не сдал застройщик ООО "Диалог". Инициатором этого процесса стал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Около пяти лет дожидаются своих квартир 902 дольщика двух домов на улице Салтыкова-Щедрина (срок сдачи - ноябрь 2017 года) и еще одного - на Кавказской (выдать ключи от квартир застройщик обещал к ноябрю 2016 года). Привлечения федеральных средств для завершения объектов долевого строительства Михаил Дегтярев добился в конце прошлого года в ходе встреч с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

Большую поддержку конкурсному управляющему застройщика-банкрота оказал краевой минстрой - помог в сборе документов для получения средств из федерального бюджета. Чтобы достроить три дома, необходим 1.781 млрд рублей, из них бюджет края возьмет на себя 285 млн (16 процентов). Недостроенные объекты передадут в региональный фонд по защите прав дольщиков. Он исполнит функции застройщика и проконтролирует расходование бюджетных средств.

Сегодня все три дома достроены примерно наполовину. Проблемы обманутых дольщиков для Михаила Дегтярева и его администрации стоят в первых строчках актуальной повестки. По его инициативе к проверке застройщиков, затянувших сроки сдачи объектов, привлечена Генеральная прокуратура. Кроме того, врио губернатора обязал глав муниципалитетов активно содействовать решению проблем обманутых дольщиков. По факту, на каждой встрече главы региона с федеральными властями он поднимает проблему долевого строительства и получает результат в виде конкретных мер поддержки.

Сейчас в крае зарегистрировано 11 объектов долевого строительства, в которых приобрели квартиры 1044 человека. Из них 31 уже получил компенсацию, выплаты еще 53 дольщикам намечены на ближайшее время. Совместным усилиями краевого правительства и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства решено достроить объект ЖСК "Утес" для 56 пострадавших от застройщика дольщиков. В целом на достройку домов, передачу квартир и денежные компенсации будет потрачено 2.6 млрд рублей.