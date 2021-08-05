В хабаровском музее начали оцифровывать богатства

Когда свои усилия объединяют музейщики и инженеры

В Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова началась большая работа по оцифровке накопленных богатств. Точнее, по созданию трехмерных моделей наиболее старых и особо ценных экспонатов.

В порядке эксперимента музейщики и участники проекта «Лаборатория исторической реконструкции ТОГУ» собираются перво-наперво сделать трехмерную модель скульптуры казака Амурского полка.

С этого события начинается сотрудничество инженеров Тихоокеанского государственного университета и Гродековского музея. Студентам ТОГУ кафедр «История Отечества, государства и права», «Технология металлов и литейное производство», «Архитектура и урбанистика» предстоит освоить технологию сканирования трехмерных объектов. А сотрудники музея будут контролировать и подсказывать, как добиться высокой степени соответствия копий историческим оригиналам.

Результатом совместных усилий должен стать банк виртуальных копий предметов старины, хранящихся в фондах музея и выставленных в экспозициях. Он послужит основой для выставок музея в виртуальном пространстве, с другой - станет базой для воссоздания высокоточных копий экспонатов с применением технологии послойного наращивания и синтеза объектов.

Также рассматривается вопрос о создании копий тех или иных скульптур на основе технологии литья металла. Болванками для форм послужат не оригиналы, а трехмерные копии. Стоит напомнить, что музеи не являются собственниками накопленных сокровищ, они их только хранят и демонстрируют.

Показать все из запасников музея - очень и очень не тривиальная задача. А тут в результате кропотливой работы появится банк виртуальных предметов старины, хранящихся в фондах музея и выставленных в экспозициях.

Андрей Дунаевский