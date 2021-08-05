Форум, посвященный Хабаровскому процессу, начнется 6 сентября

Первое заседание организационного комитета международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» состоялось в режиме телемоста между Хабаровском и Москвой.

В заседании оргкомитета приняли участие глава региона Михаил Дегтярев; начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков; министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин; ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко; врио ректора Хабаровского государственного университета экономики и права Максим Боев; представители прокуратуры края, региональных УФСБ и УМВД, руководители общественных организаций.

Хабаровским процессом называют суд над группой из двенадцати бывших военачальников Квантунской армии, которым были предъявлены обвинения в создании и применении в ходе Второй мировой войны бактериологического оружия.

Он состоялся 25–30 декабря 1949 года. Его проведение было выражением принципиальной позиции Советского Союза по факту разработки и применения милитаристской Японией бактериологического оружия.

Имея неопровержимые доказательства подготовки Японией бактериологической войны, СССР не мог согласиться с политикой заигрывания и сокрытия преступлений против человечности, которую последовательно проводили США на Международном военном трибунале для Дальнего Востока, более известном как Токийский трибунал. Факт предоставления США убежища разработчикам и руководителям смертоносных бактериологических отрядов нес объективную угрозу человечеству.

Хабаровский процесс стал первым и важнейшим шагом на пути решения проблемы глобальной безопасности послевоенного мира.

– История Хабаровского процесса имеет непосредственную связь с решением вопросов обеспечения национальной безопасности нашей страны и защиты ее интересов на международной арене. Выбор Хабаровска для проведения форума – большая честь, – отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Кроме общих вопросов организации форума, участники первого заседания оргкомитета обсудили подготовку пленарного заседания и тематических площадок форума, на которых состоится конструктивный профессиональный диалог государственных и общественных деятелей, историков, юристов, педагогов, музейных работников, представителей СМИ.

Исторический форум, посвященный Хабаровскому процессу, состоится 6 - 7 сентября. Его организаторами являются: Российское историческое общество, Российское общество историков-архивистов, ООД «Бессмертный полк», Ассоциация развития педагогических университетов и институтов, Ассоциация юридического образования, ФСБ России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет Российской Федерации МИД России, Министерство просвещения России, Министерство науки и высшего образования России, МВД России, Правительство Хабаровского края и др.