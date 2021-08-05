Дегтярёв лично взялся за решение проблем северных территорий Хабаровского края

Глава региона провел два дня в Охотском районе, узнал у жителей о насущных проблемах, которые поручил решить местным властям. Михаил Дегтярев также озвучил планы по финансовой поддержке района и перспективы модернизации социальной инфраструктуры села Арка.

Эта командировка продолжила практику регулярных поездок по районам края, где Дегтярев не только инспектирует деятельность муниципальных властей, но и знакомится с запросами жителей в личном общении, выясняет проблематику непосредственно у руководителей предприятий и организаций.

На встрече врио губернатора с охотчанами обсуждали стоимость товаров повседневного спроса и продовольствия, которые в северные районы доставляются со значительной наценкой; необходимость дополнительной поддержки фермеров; ремонт поселковой инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы аэропорта. Дегтярев продемонстрировал детальное знакомство с проблематикой района, подробно ответив на каждый вопрос и сформулировал ряд поручений муниципальному руководству.

Глава края также напомнил, что накануне поручил значительно расширить список продуктов питания, стоимость которых субсидируется из краевого бюджета. Со следующего года в Охотск отправятся молоко и его производные, сыр и куриные яйца, на которые распространится субсидия. Местные фермеры получили положительный ответ на просьбу о содействии с доставкой комбикорма для скота со стороны минсельхоза. Другие вопросы предстоит решить районным властям. Ранее врио губернатора уже снизил тарифы на перевозку грузов в Охотск на 15 процентов.

В селе Арка - самом северном пункте Хабаровского края - Михаил Дегтярев выслушал самые актуальные вопросы жителей и рассказал о том, что предстоит сделать для улучшения положения. Жители Арки поделились насущными проблемами: ограниченные поставки некоторых лекарств в аптеке, требующее ремонта отделение почты, нехватка времени для прохождения профосмотров врачами Охотской ЦРБ, потребность в детском саду, закрытом ранее из-за аварийного состояния.

Михаил Дегтярев сообщил о своем поручении краевому правительству согласовать с федцентром проект строительства в Арке нового детсада взамен разрушенного. На данный момент процесс тормозят некоторые требования к проекту, общие для страны, но не учитывающие географические особенности отдаленной территории. А пока этот вопрос ждет решения, специалисты готовятся отремонтировать старое здание, которое сможет прослужить еще несколько лет.

Дегтярев осмотрел площадку строительства новой амбулатории. Филиал районной больницы в Арке занимает несколько зданий, находящихся в аварийном состоянии на сто процентов. Его подопечные - 620 человек, жители Арки и кочующие оленеводы из числа коренных малочисленных народов Севера.

В соответствии с программой модернизации первичного звена здравоохранения здесь планируется построить новую амбулаторию мощностью 50 посещений в день и гостиницей. Проект находится в завершающей стадии, стройку планируют осуществить в 2022-23 годах. Стоимость всех работ - почти 150 млн рублей, большая часть средств - федеральные.

- Как бы далеко от краевого центра ни жили люди, мы обязаны обеспечить им достойный уровень медицинской помощи, что сейчас и делаем в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, - заявил Михаил Дегтярев.

Регулярные командировки Дегтярева в районы позволяют ему не только держать под контролем происходящее там вне зависимости от расстояний, узнавать о требующих решения проблемах лично от жителей поселений, но и эффективно на них реагировать. В Охотский район Дегтярев прибыл уже с пакетом готовых решений, а также непосредственно на месте сформулировал новые поручения ответственным должностным лицам.

- Северные территории отличаются тем, что, если там нет минимума необходимых условий для жизни, люди уезжают, а восстановить численность слишком сложно. Арка - хрупкое в социальном отношении село. Поэтому ее жители вправе требовать от власти поддержания "социального набора" для достойного проживания, а власть обязана создать эти условия. В таких селах остаются жить патриоты территории, которые хранят ее форпосты, на них держатся самые дальние уголки страны. Если они уедут в крупные города за лучшими социальными условиями, там останется пустыня, - прокомментирова Евгений Чадаев, эксперт федеральной сети "Клуб регионов".