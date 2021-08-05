Хабаровчан будут вовлекать в принятие решений по нацпроектам

Во время недавнего визита в Хабаровский край в фокусе внимания заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максима Егорова оказалось благоустройство общественных и дворовых территорий.

И жить хорошо!

Егорову представили две завершенные по национальному проекту «Жилье и городская среда» территории - Театральный сквер в районе парка «Динамо» и Сквер русских сказок в парке «Северный». Очень интересные объекты в чрезвычайно оживленных и сильно заселенных районах города. Особенно это касается парка «Северный». Здесь под боком у двух крупных учебных заведений и очень большого жилмассива - единственное большое «зеленое» культурное место.

Завершил объезд объектов благоустройства Максим Егоров в строящемся Сквере врачей вблизи больницы № 10. Кроме благоустройства сквера между двумя популярными остановками «10-я горбольница» и «Поселок Победа» будет установлен памятник, эскиз которого согласовывался с медперсоналом ковидного госпиталя, развернутого на базе бывшей больницы. Благоустройство сквера предполагает обустройство дорожек, установку малых архитектурных форм, скамеек и качелей для взрослых, обустройство освещения.

С думой о народе

Максим Егоров в беседе с мэром города Сергеем Кравчуком и министром ЖКХ края Дарием Тюриным обратил внимание на работу с населением: «Хочется донести до глав муниципальных образований поручение президента России Владимира Путина о вовлечении граждан в принятие решений по национальным проектам». Золотые слова, господин заместитель министра строительства и ЖКХ РФ! Жаль, что городские чиновники многие пожелания людей просто не замечают.

После инспектирования объектов благоустройства состоялось совещание по вопросам комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в котором приняли участие главы всех муниципальных образований.

Максим Егоров отметил, что реализуемые национальные проекты серьезно влияют на изменение внешнего облика городов страны, улучшают качество жизни людей. А город Хабаровск является одним из лучших по благоустройству и комфорту не только в ДФО, но, пожалуй, и в Российской Федерации.

Нет, кто я такой, чтобы оспаривать мнение чиновников все уровней. Проезжать от центра города на периферию в машине (или микроавтобусе с кондиционером) и останавливаться на пять-десять минут на объекте - это одно. И совершено другая картина, когда ножками по территории, что на окраине внимания городских властей.

Андрей Дунаевский