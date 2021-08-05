Хабаровчанам расскажут про поход на «боксеров»

Рекомендую посетить только что открывшуюся выставку «Поход в Китай», посвященную участию войск Приамурского военного округа Российской империи в подавлении восстания ихэтуаней. Что продлилось без малого два года - с ноября 1899 года по сентябрь 1901 года.

В широком доступе это китайское освободительное движение более известно как «боксерское восстание». Сами китайцы называли этих бойцов достаточно поэтично – «стихийно сформированный отряд справедливости и гармонии». И до сих пор считают подавление выступления ихэтуаней актом иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая. Выступление китайских «боксеров» давила международная коалиция.

Активную роль в подавлении китайского восстания сыграли части Приамурского военного округа Российской империи и Уссурийское казачье войско. «Китайская война» с участием русской императорской армии стала первой и, увы, не последней войной России в XX веке, несмотря на то, что по образному выражению Николая Гродекова: «…на протяжении почти 200 лет Китай был нашим главным и древнейшим соседом, добрые отношения с которым не были омрачены ни одной войной». Экономика, господа, экономика - рынки сбыта, разработка полезных ископаемых дешевый труд и все такое.

Смотри и помни

В основе Гродековской выставки «Поход в Китай» лежит серия фотографий, созданных Алексеем Эмильевичем Нино в 1900-1901 годах на территории Приморской области Маньчжурии. Алексей Нино запечатлел для истории офицеров и нижних чинов русской императорской армии, бытовые условия военного похода, виды населенных пунктов материкового Китая. По существу, снимки Нино являются хроникой событий значительного этапа «китайской войны».

Дополняют фотографии фронтовые публикации репортера Порт-Артурской газеты «Новый край». Кстати, после окончания «китайской войны» эти публикации были изданы отдельным томом. На выставке можно ознакомиться с воспоминаниями одного из казачьих офицеров, опубликованными в газете «Приамурские ведомости» тех лет.

Вещественным наполнением выставки стали трофеи, вывезенные участниками военных действий с территории Китая и переданные в дар Гродековскому музею. Есть большие формы - пушки, есть малые - холодное оружие, которыми в подавляющем большинстве и были вооружены отряды восставших. Дополняют экспозицию флаги китайских отрядов и награды участникам похода со стороны Российской империи.

Практически все части, принимавшие участие в подавлении «боксерского восстания», получили знаки «За отличие», была учреждена особая медаль в память о подвигах, оказанных войсками во время походов в пределы Китая и перенесенных трудов. Казаки Уссурийского войска «…в ознаменование особого монаршего благоговения в награду за подвиги, мужество и храбрость, оказанные в военных действиях против китайцев в 1900-1901 г», были удостоены коллективной награды в виде войскового знамени.

Знай и читай

Китайцы не только оборонялись, но и проводили довольно серьезные наступательные операции. Одна из них - осада Благовещенска с регулярным пушечным обстрелом городской территории. В обороне Благовещенска большую роль сыграло городское ополчение. На выставке представлены образцы вооружения благовещенцев, начиная от револьверов Смит-Вессон в 4,2 линии (10,7 миллиметра) и заканчивая охотничьими двустволками. И куда же дальневосточникам без таких винтовок, как берданки и винчестеры! Хорошее было оружие – и в Гражданскую войну ими пользовались.

16 амурских казачек за успешное отражение китайских атак были высочайшей милостью государя императора удостоены наград Российской империи. Чтобы узнать «из первых рук», что и как происходило в начале XX века на дальневосточной границе, рекомендую зайти на сайт Дальневосточной государственной научной библиотеки. В разделе «Книги из редкого фонда ДВГНБ краеведческой тематики» найти и почитать брошюру Ю.Л. Елеца «Амурская героиня» (https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/AG1901.pdf).

Это повествование об Анастасии Юдиной, отличившейся, как пишет автор, «в трехнедельную осаду Благовещенска в последнюю Китайскую войну». К 1901 году эта брошюра в 34 страницы про настоящую эмансипе начала XX века выдержала 8 (!) изданий. На фоне увлекательного рассказа об обороне Благовещенска «Исторический очерк развития Хабаровской окружной артиллерийской мастерской» (https://www.fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/IORHOAM.pdf), изданный в 1902 году, кажется сухим канцелярским отчетом. Но зато позволяет понять состояние тыла армейской группировки накануне русско-японской войны 1904-1905 годов.

Успешные действия армейских и казачьих частей в Китае в 1900-1901 годах послужили основанием для развития весьма авантюрного проекта с неофициальным названием «Желтороссия» по колониальному освоению Маньчжурии. Российская империя была не одинока в своем походе на Восток, европейские страны и САСШ - Северо-Американские соединенные штаты (тогда так называли США) имели свои виды на Китай. Япония тоже точила зубы на прилегающие территории. Последующая русско-японская война была неизбежна.

Андрей Дунаевский

Фото предоставлено Гродековским музеем

Выставка «Поход в Китай» работает до 28 августа. Место проведения: главный корпус музея –улица Шевченко, 11, 2 этаж, выставочный зал №4. Тел. администратора: 30-31-92, экскурсионный отдел: 30-63-44. Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов. Понедельник – выходной. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день.