В Хабаровском крае за сутки от ковида скончались 2 человека

313 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 376 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 226

Комсомольск – 35

Хабаровский район – 20

Комсомольский район – 14

Имени Лазо район – 8

Амурский район – 1

Совгаванский район – 2

Бикинский район – 5

Ванинский район – 1

Верхнебуреинский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1929 коек. Свободно 547. На лечении находится 37 тяжелых пациентов, 27 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привит от коронавирусной инфекции 264 041 житель края, полностью завершили вакцинацию 197 515 человек.

Всего на лечении находится 5 771 человек. В том числе 1382 стационарно, 4 389 амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 018 случаев COVID-19. 60 605 человек выздоровело.