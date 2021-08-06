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В Хабаровском крае за сутки от ковида скончались 2 человека
313 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 376 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 226
Комсомольск – 35
Хабаровский район – 20
Комсомольский район – 14
Имени Лазо район – 8
Амурский район – 1
Совгаванский район – 2
Бикинский район – 5
Ванинский район – 1
Верхнебуреинский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1929 коек. Свободно 547. На лечении находится 37 тяжелых пациентов, 27 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привит от коронавирусной инфекции 264 041 житель края, полностью завершили вакцинацию 197 515 человек.
Всего на лечении находится 5 771 человек. В том числе 1382 стационарно, 4 389 амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 67 018 случаев COVID-19. 60 605 человек выздоровело.