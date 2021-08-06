Члены хабаровского Народного совета предлагают создать славянский поселок

Новые инициативы предложили включить в программу социально-экономического развития Хабаровского края члены рабочей группы «Политика и право» Народного совета при губернаторе. Напомним, проект документа на июньском форуме совета презентовал глава региона Михаил Дегтярев. Активисты считают, что программу можно дополнить мероприятиями по развитию этнотуризма и механизмов гражданского инвестирования.

– Мы предлагаем создать недалеко от Хабаровска этнический поселок. Это будет площадка для этнотуризма, где все желающие смогут окунуться в быт, традиции и культуру славян, а также малых народов Дальнего Востока. Экологически чистая зона возле реки или озера станет прекрасным местом для проведения культурно-массовых мероприятий и организации качественного досуга жителей всех возрастов, – рассказал член Народного совета Алексей Гундин.

Еще одно предложение касается возрождения практики обязательного трудоустройства выпускников вузов, обучающихся на бюджетных местах. По мнению автора инициативы Ольги Тарасовой, сегодня многие молодые специалисты не могут найти работу по своей квалификации в течение трех и более лет с момента окончания вуза. При этом в регионе остро стоит проблема нехватки врачей, педагогов и социальных работников. Предоставление рабочих мест по распределению позволит закрепить молодежь в крае, а также обеспечить сельские населенные пункты образованными специалистами.

– Сегодня мы рассмотрели несколько проектов участников нашей рабочей группы. В качестве экспертного совета дали им оценку. После доработки все инициативы будут направлены в профильные ведомства для включения в программу развития региона, что откроет им возможности для реализации. Представленные проекты так или иначе затрагивают молодежь региона. Это направление сегодня одно из приоритетных, поэтому такие инициативы, несомненно, нужны, – поделился мнением участник Народного совета при губернаторе края Владимир Ван.

Напомним, что в июле в Хабаровске прошли заседания рабочих групп Народного совета «Здравоохранение и демография», «Образование, культура и спорт», «Международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, поддержка предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости». Участники совета продолжают дорабатывать «народную программу».