Ахтунги и алярмы улицы Бобруйской в Хабаровске

- Сейчас от дворовых территорий пора переходить к следующему этапу - к междворовым или внутриквартальным территориям. Дойти до общественной остановки, до поликлиники или школы тоже хочется по благоустроенной дорожке, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Конечно, хочется, кто бы спорил! Но в реальности в Краснофлотском районе картинка иная. На более-менее больших его улицах - Руднева, Победы, Кирова и иже с ними - все хорошо. Но ушел чуть в сторону, на более мелкие, и началось - ямы, ухабы и прочие препятствия. Подобным образом вот уже долгое время не ходят, но перемещаются жители улицы Бобруйской. Нет, и многие другие, мелкие улочки и переулки базы КАФ, что идут влево, в сторону Амура от улицы Руднева, не поражают своим качеством. Но там хоть что-то из благоустройства есть.

Но на улице Бобруйской, что начинается от асфальтированной и благоустроенной улицы Майской, между домами № 37 и № 35 чего только нет! Нет ни наружного освещения, ни воды, ни нормальной дороги! Недавно там заменили столбы, по которым идут электрические кабели. А вот фонари наружного освещения пообещали навесить не раньше 2023 года.

- И вот уже какой год, как только стемнеет, вынуждены ходить с фонариками. Сейчас и рассвет ранний, и темнеет поздно, хоть как-то выкручиваемся. А вот по осени, а тем более зимой дети бредут в школу и из школы, подсвечивая себе сотовыми телефонами, - рассказывает Ольга Ившина. На Бобруйской она проживает более четырех лет.

Еще одна напасть - на всей этой улице нет ни одного источника воды. Нет, кое-кто из жителей на своем участке пробил скважину и качает воду. Но до водоносного слоя тяжело достать, глубины здесь нехилые - почти сорок метров. А остальные вынуждены по вдрызг убитой дороге тащить воду вкругаля, поднявшись сначала до пересечения с ул. Майской, а потом до ближайшей колонки. Напрямую нельзя никак - вокруг овражные склоны, там и налегке черта с два пройдешь.

Начало Бобруйской

От последних домов в один конец, я грубо промерил, с полкилометра по ямам и выбоинам. Вот и просят «дать воду». Ей-ей, не откажите, господа хорошие! На дворе XXI век, век высоких технологий, страна рвется в космос и побеждает на олимпиадах. А жители улицы Бобруйской, как в XIX веке, воду таскают на себе.

Грейдером по бездорожью

Люди на улице Бобруйской проживают хорошие, работящие, и дети у них справные, и дома добротные, развалюх не видел. И хотят они немного: чтобы отремонтировали проезжую часть. Дорога во время осадков размывается, образовывая многочисленные провалы. Авторитетно заявляю: действительно тяжело пройти. И это в сухое-то лето. Как рассказали местные, дорожное полотно никто не обслуживает, подсыпка дороги последний раз была около пяти лет назад.

Зимой во время осадков проблематично выехать на автомобилях, улица идет под уклон. А снег, как мы знаем, легко превращается в скользкий каток. Конечно, выпавший снег скрывает рытвины. Но когда его много, то, по словам аборигенов, расчистка от снега производится силами жителей – лопатами и «малой механизацией». Местные подтвердили, что не помнят случая, чтобы снегоочистительная техника к ним заходила. И хотя у многих есть машины, в зимний период частенько они простаивают.

В своем послании жители просят (!) мэра «…убедительно поручить управлению дорог и внешнего благоустройства произвести в 2021 году по улице Бобруйской до переулка Пионерского грейдирование дороги с применением инертных материалов». Заодно стоит пусть и небольшие, но и кюветы сделать. Местные так и пишут: «Из-за отсутствия кюветов дорога размывается во время осадков, невозможно подойти к домам».

Почему до Пионерского? В отличие от многих тупиковых малых улиц и проулков Краснофлотского района, улица Бобруйская имеет сквозной проезд. Но состояние спуска к переулку Пионерскому настолько поганое, что даже ушлые хабаровские таксисты отказываются заезжать на Бобруйскую.

Надо постараться

На недавней - недели две-три назад - встрече жителей этой немаленькой улицы с депутатами, представителями местной власти сотрудниками МЧС и иными, не менее официальными лицами люди от властей предержащих получили совет: «Что мы можем сделать, пишите». И тогда, когда городские и краевые чиновники гордились успехами перед московским гостем, жители составляли петицию на имя мэра города Хабаровска Сергея Кравчука. Я так думаю, что послание от людей ляжет на стол вместе с публикацией в нашем издании.

И нельзя сказать, что городские и районные власти ничего не делают. Есть же приятная новость из Краснофлотского района - идет реконструкция улицы Партизанской длиной чуть более километра. Работы проходят по национальной программе «Безопасные и качественные дороги». На некоторых отрезках полностью заменят дорожное основание и уложат два слоя асфальта. На других участках сменят только верхний слой покрытия. И, конечно же, установят новые бордюры. Стоимость всех работ составляет 9 миллионов рублей.

Андрей Дунаевский

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