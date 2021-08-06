В Комсомольске-на-Амуре открылся еще один пункт вакцинации

Еще один мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции открыли в Хабаровском крае. Он расположен на базе Территориального клинико-диагностического центра в Комсомольске-на-Амуре. Вакцинацию против COVID-19 проводят сотрудники Городской больницы имени М.И. Шевчук. Получить иммунитет к инфекции можно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

– В мобильном пункте действует такой же порядок, как и в поликлинике. Необходимо иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС, место регистрации значения не имеет. После заполнения документов, в числе которых краткий перечень перенесенных заболеваний за последнее время, согласие на обработку персональных данных, нужно пройти осмотр врача. Он определит показания к прививке определенным видом вакцины. Мы уже получили Спутник лайт и привезли его в мобильный пункт. Также в большом количестве имеется и ГамКовидВак, известный населению как Спутник V, – рассказал и.о. главного врача городской больницы имени М.И. Шевчук Айрат Махмутов.

По сообщению краевого министерства здравоохранения, противопоказаниями к прививке против COVID-19 являются возраст моложе 18 лет, период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов – если ранее фиксировались реакции на другие прививки, а также период обострения хронических заболеваний.

С полным перечнем пунктов вакцинации в Хабаровском крае можно ознакомиться в приложении. Отметим также, что с осени начнется прививочная кампания против гриппа. Для того чтобы соблюсти рекомендации, отраженные в инструкции к вакцине против коронавирусной инфекции, необходимо выдержать интервал между введениями вакцин в 1 месяц.

Всего в Хабаровском крае против новой коронавирусной инфекции привито 265 163 жителя, из них 54 342 человека в Комсомольске-на-Амуре.