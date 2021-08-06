Как хабаровский лыжник воспитал олимпийского чемпиона

Пышная шевелюра, густые усы… С трудом верится, что Александру Петровичу Вечеренко 4 августа исполнилось аж 84 года. Ведь он по-прежнему энергичен и до сих пор является преподавателем Дальневосточной государственной академии физкультуры на кафедре теории и методики легкой атлетики и зимних видов спорта. Не на полную ставку, конечно, но все-таки...

Думается, если бы его любимых лыж в природе не было, Петрович сам бы их придумал. Кстати, именно Вечеренко воспитал олимпийского чемпиона Сергея Савельева.

Наш паровоз вперёд летит...

Однако было время, когда никаких усов у Александра Петровича, тогда еще просто мальчика Саши, родившегося в неспокойный для страны 1937 год, естественно, не было. Зато спорт всегда находился рядом с будущим тренером.

- Наша семья жила в одной из деревень Бикинского района, - вспоминает Вечеренко. - Там все и началось. Очень благодарен моему школьному учителю физкультуры Николаю Сергеевичу Лежнину, который и привил любовь к спорту. Занимался я разными видами, но больше прикипел к лыжам и баскетболу. В итоге лыжи перевесили.

Кстати, условия для занятий лыжами под Бикином были по тем временам приличные: хорошие сопки и трассы. Не случайно первенство района всегда в тех местах проходило.

- Как-то мне пришлось соперничать с самим Николаем Пузановым, впоследствии олимпийским чемпионом по биатлону, - продолжает Александр Петрович. - Он тогда армейскую службу в тех краях проходил, а я еще в школе учился. Так вот, на 5-километровой дистанции мне удалось финишировать первым, оставив Пузанова позади. Свое победное время помню до сих пор - 20 минут 15 секунд.

Александр Вечеренко

А еще из детства Петровичу запомнился… паровоз, который он впервые увидел в десятилетнем возрасте в Хабаровске. Сейчас, когда дети чуть ли не с пеленок познают компьютер, это, естественно, выглядит смешным. Но ведь речь идет о 1940-х годах прошлого столетия: в деревне, где жил Александр, паровоз был в диковинку.

Чего не сделаешь ради любимой

Кстати, в своей родной деревне Вечеренко встретил свою первую и, что немаловажно, единственную любовь. С девушкой Раей они вместе учились, работали в леспромхозе. Вместе отправились покорять Хабаровск.

Причем Раиса мечтала о медицине, и Александр, уже тогда собиравшийся связать свою жизнь со спортом, последовал за девушкой. Поступали они в медицинский институт на лечебно-профилактический факультет. Но в итоге медиками не стали.

- Представляете, я поступил в вуз, а Рая - нет, - вздыхает Александр Петрович. - Хотя экзамены она сдала лучше меня, но к парням относились более лояльно. Рая вернулась домой, а я остался учиться. Через год она уже подала документы в педагогический институт на физмат. Я тут же бросил медицинский и тоже поступил в педагогический на факультет физвоспитания.

На четвертом курсе они поженились. Жили долго и счастливо, даже золотую свадьбу отпраздновали. Супруга подарила Александру Петровичу двух замечательных дочек, потом внуки пошли, правнуки… К сожалению, Раисы Васильевны уже нет в живых.

Имел большой авторитет

Между прочим, в институте Вечеренко пользовался большим авторитетом среди однокурсников. Вот что рассказывал о Петровиче впоследствии известный тренер по легкой атлетике Отто Зигизмунд:

- Саша к тому времени уже отслужил армию, был заводилой и лидером - помогал и словом, и делом. Бывало, приходит: «Ребята кому деньги нужны? Пошли разгружать вагоны». Мы, конечно, «за», поработали, деньги сразу получили. Но и к учебе относились серьезно.

…После окончания вуза Вечеренко остался преподавателем на факультете физвоспитания. Был среди тех, кто достраивал здание факультета, участвовал в строительстве спортивного лагеря вуза, оздоровительного центра, да и к спортивной площадке, расположенной во дворе ныне Гуманитарного университета, приложил руку.



Несмотря на занятость, Петрович и сам продолжал, что называется, «нарезать круги». В 1967 году выполнил норматив мастера спорта.

- Я тогда выступал за «Спартак», - продолжает Александр Петрович. - Сильная у нас подобралась компания: обыгрывали всех в «одни ворота», ни динамовцы, ни армейцы не могли за нами угнаться. Правда, в институте не слишком приветствовали, что я бегаю за конкурентов: работаешь, мол, с молодежью, а выступаешь против них. Окончательно на тренерскую работу перешел с 1968 года. Тогда я уже перебрался в Институт физкультуры, который незадолго до этого открылся.

Савельева нашёл на Сахалине

По признанию Александра Петровича, вот там как раз и закипела настоящая тренерская работа. Общими усилиями удалось даже открыть опорный пункт олимпийской подготовки при краевом совете «Буревестник». Лыжи тогда действительно котировались.

Стали появляться и способные спортсмены - Николай Горшков, Николай Киреев, Анна Карась… Но главная находка Вечеренко, конечно же, Сергей Савельев, которого тренер отыскал аж на Сахалине.

- Сережа родом из Амурской области, а служил на Сахалине, - рассказывает Александр Петрович. - И вот как-то на зональных соревнованиях в Южно-Сахалинске мы встретились: Савельев выступал в группе юниоров за пограничников. Вижу, парень способный, и предложил ему поступать в наш Институт физкультуры.

Сергей говорит: «Вот осенью выступлю на первенстве пограничных войск СССР, демобилизуюсь и приеду». Целый месяц мы его ждали, приемная комиссия ради Савельева (и, как видите, не напрасно) даже исключение сделала. В общем, Сережа поступил к нам, и начались тренировки, сборы, соревнования…

Вначале он стал чемпионом молодежного первенства страны, затем не затерялся и в компании взрослых. Так что «золото» на Олимпиаде в Инсбруке стало вполне закономерным итогом нашей кропотливой работы.

Сергей Савельев

“Наливай полный стакан!»

Когда Савельев бежал на Играх, Александр Петрович гостил у родителей и все ждал репортажи с лыжных гонок. И вот он попал на ту самую 30-километровую гонку, где у Сергея были неплохие шансы на призовое место.

- Помню, записал порядок, кто и когда стартовал, - говорит Вечеренко. - Но потом трансляцию прервали и возобновили ее ближе к финишу. Называют фамилию одного фаворита, другого, а имени Савельева среди них не слышу. Неужели что-то произошло? И тут комментатор говорит: «Результат Савельева остается лучшим!» Я тут же кричу отцу: «Ну все, батя, наливай полный стакан!»

Спустя два года Сережа стал и чемпионом мира в Финляндии. Я с ним частенько общался уже после того, как Савельев перебрался в Москву, бывал у него дома. С годами он пополнел, но продолжал оставаться в спорте. Конечно, рано Сережа ушел из жизни…

Сейчас, по мнению Александра Петровича, студенты, с которыми ему приходится работать, уже, увы, не те. И отношение к спорту у них другое. Если раньше у ребят буквально горели глаза и они готовы были ежедневно пахать, то теперь они начинают задавать встречные вопросы: «А что нам за это будет?» Что ж, иные времена, иные песни. Но Вечеренко все же надеется, что лыжники нашего края еще заявят о себе.

- Сам я каждую зиму встаю на лыжи, - резюмирует Вечеренко. - Жаль, что снега в последнее время стало мало. На покой не собираюсь. Куда же я без любимого дела?!

Владислав Махов