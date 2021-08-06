Дегтярев взял на контроль подготовку к прохождению паводка

Готовность сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации последствий ЧС к прохождению очередного паводка проверил сегодня Михаил Дегтярев.

– Угрозы жизни и здоровью людей мы не допустим. Муниципальные власти, все службы, МЧС свои обязанности знают. Мы готовимся, – подчеркнул глава региона.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, гидрологи дают прогноз до 650 сантиметров у Хабаровска к 13–15 августа, по собственным же расчетам специалистов МЧС, не исключен подъем уровня воды в Амуре у краевого центра до 670–700 сантиметров.

– ГУ МЧС России по Хабаровскому краю приведено в повышенную готовность. 11 августа мы ждем 65 спасателей из Центроспаса, 200 человек мы распределяем по населенным пунктам вдоль реки до Николаевска-на-Амуре. Прикроем наиболее опасные направления, будем оказывать населению всю необходимую помощь, – уточнил Матвей Гибадулин.

В Хабаровске сейчас готовят отсыпку входа в затон в районе торгового центра «Броско Молл». Вместе с использованием насосов это позволит уберечь территорию, где расположено большое количество многоэтажных жилых домов, от затопления при высоком уровне воды.

– В этом году мы привлекли проектную организацию – АО «ДальТИСИЗ». Они сделали расчеты и выдали нам схему, как лучше эти работы проводить. Мы будем отсыпать около 25–30 тысяч кубометров. 20 тысяч кубометров – песка, а верховой откос со стороны Амура укрепим сланцем – около 10 тысяч кубометров. Это не даст воде размывать защитное сооружение, позволит без проблем пройти паводок, – проинформировал первый заместитель министра строительства региона Алексей Дубов.

Региональное министерство транспорта обеспечит сегодня вывод судов из затона. Зоны стоянки 15 единиц речного транспорта определены на острове Большом Уссурийском и на Хабаровском судостроительном заводе.

– Речное сообщение с левобережьем Амура пока не будет прерываться. Но, как только вода начнет подниматься выше отметки 530 сантиметров, мы будем вынуждены его прекратить. Поэтому обращаемся к людям, которые спасают свой урожай – сделать надо это в ближайшее время, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин. – Глава региона дал нам поручение при необходимости увеличить число рейсов, чтобы все успели вывезти с дач урожай и подготовиться к паводку.

По поручению врио губернатора краевое министерство имущественных отношений сейчас прорабатывает возможность предоставления хабаровчанам – владельцам участков на левом берегу Амура земельных наделов под дачи в местах, которые не затрагивает паводок. Вопрос, по его мнению, необходимо решать кардинально, поскольку в той или иной степени ситуация с подтоплением дач повторяется практически ежегодно.

Сразу после инспекции ключевых точек подготовки к паводку в Хабаровске Михаил Дегтярев провел заседание краевой КЧС.

– Все зависит от уровня Амура. По прогнозам мы понимаем, что без режима ЧС нам не обойтись, потому что вода поднимется до опасного уровня, – уточнил врио губернатора. – Готовимся. Администрация Хабаровска разворачивает насосные группы, по городу они в трех основных точках. В Хабаровске готовы два пункта временного размещения, один – в Комсомольске-на-Амуре и еще один в селе Осиновая Речка Хабаровского района.

Принято решение, что режим ЧС для оперативного выделения необходимых средств следует ввести в границах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского, Нанайского, Ульчского и Николаевского районов.