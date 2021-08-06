В Хабаровске регулярно «течет» улица Фруктовая

Намедни жители Березовки, что входит в состав Краснофлотского района, но расположена несколько в стороне, сообщили о своей беде краевым чиновникам. Если уж быть точнее, двадцати пяти семьям с улицы Фруктовой надоело ходить в резиновых сапогах по грязи, которая образуется на их улице, едва разверзнутся хляби небесные. Сама дорога находится в плачевном состоянии, и чтобы дети на этом направлении не переломали ноги, местные переносят чад на себе.

И даже незначительный, по существу моросящий дождик создает такую грязь, что нет никаких шансов остаться чистым. С соседних трех улиц с не менее поэтическими названиями жители по Фруктовой выходят в «центр».

Люди так и пишут: «Стыдно за детей, когда они шагают в школу и садик по этой чаче». И настоятельно просят привести свою улицу в надлежащее состояние. На это правительство края с уважением сообщило просителям, что их обращение находится в работе городской администрации. Ждем-с!

Так, может, прежде чем строить за энное количество миллионов рублей «проходное место» у 10-й больницы, стоит навести порядок на улицах, где проживают люди? Или «Лас-Вегас» на виду предпочтительней?

Андрей Дунаевский

Фото из открытых источников