На достройку домов компании-банкрота в Хабаровске Дегтярев привлек более 1 млрд рублей

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение профинансировать три долгостроя на улицах Кавказской и Салтыкова-Щедрина. Это произошло благодаря планомерной и последовательной работе по выстраиванию отношений с федеральным центром врио губернатора Михаила Дегтярева.

Видовую высотку на берегу Амура по улице Кавказской ООО "Диалог" обещал сдать в ноябре 2016 года, а еще две в северной части города на Салтыкова-Щедрина через год - в ноябре 2017 года. Сегодня бетонные коробки стоят, но ни коммуникаций, ни отделки, ни тем более жильцов в них нет.

Застройщик то продолжал, то останавливал работы на объектах, пока не обанкротился. Без квартир остались 902 участника долевого строительства и их семьи. Большинству пришлось понести значительные материальные потери, для оплаты будущего жилья брали ипотеки, вкладывали средства материнского капитала и ветеранские выплаты, собственные накопления нескольких поколений родных.

Средствами бюджета края завершить такую крупную стройку невозможно. Михаилу Дегтяреву удалось договориться о привлечении федерального финансирования на встречах с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

- На сегодняшний день, благодаря правительству России, нашей работе, мы заявились в федеральный Фонд содействия дольщикам и в этом году предоставляем квартиры людям по 11 объектам. Самое долгожданное - в начале августа генеральным директором Фонда принимается решение по 900 дольщикам, будет выделено более 1 миллиарда рублей на достройку домов компании "Диалог", которая обанкротилась и развалилась, - рассказал Михаил Дегтярев в эфире федерального телеканала.

По поручению врио губернатора сотрудники краевого минстроя провели серьезную работу с конкурсным управляющим компании-банкрота по скорейшему завершению сбора документов, необходимых для получения федеральных средств.

Накануне состоялась видеоконференция с участием обманутых дольщиков Хабаровска и специалистами Фонда, которые рассказали о механизме дальнейшей работы по завершению строительства и ответили на вопросы хабаровчан. Так, в Фонде объяснили, что нахождение земли под проблемными домами в залоге у банков никак не препятствует продолжению работы с объектами новым застройщиком.

Вероятность того, что им станет аффилированная с недобросовестным банкротом компания также исключен. Подрядчик будет выбран по конкурсной процедуре, а контроль за расходами несет Фонд. В Хабаровск средства будут направляться в его региональное отделение по запросам на каждый отдельный этап работы, после проверки заявки на обоснованность конкретной цифры. Непроданные квартиры в долгостроях региональный Фонд реализует только на основании отчета независимого оценщика, через публичную электронную площадку.

- На этапе подготовки документов регионом проведена большая работа, в том числе по возможным проблемным вопросам. В течение двух недель мы будем проводить аудит. Это обязательная процедура для вынесения решения на наблюдательном совете Фонда, которое планируется провести в 20-х числах августа, – отметили представители федерального Фонда.

Предварительная стоимость завершения стройки по трем объектам - 1.781 млрд рублей. Из них краевой бюджет возьмет на себя 285 млн рублей. Сейчас готовность домов оценивается в 46-57 процентов.

- Ипотеку мы уже выплатили, а дома еще нет. Застройщик начал активно, а потом то останавливался, то возобновлял работу, сейчас уже год стройка не идет. Считаю, только благодаря Фонду и правительству края наш дом будет достроен. Видим решение нашего вопроса только в них. В том числе, по активизации деятельности конкурсного управляющего, - поделился мнением дольщик Вадим Прошурин.

Михаил Дегтярев с первых дней работы на посту врио губернатора продолжает неуклонную и планомерную активизацию решения проблем с долгостроями. Таких домов в крае сегодня одиннадцать, квартир ждут 1044 человека. Недострои "Диалога" - одна из ступенек этого пути, которые глава региона планирует преодолеть в ближайшее время. Так, ранее ему удалось ускорить получение квартир дольщиками здания на улице Алексеевской, возобновить работы на долгострое ЖСК "Утес", а также начать выплачивать денежные компенсации пострадавшим от застройщиков из бюджета. Для Хабаровска это новый прецедент. Средства получили уже более 30 человек, следующие на очереди еще 56 горожан.

В правительстве края по инициативе Дегтярева составлены "дорожные карты" по завершению работ на большинстве проблемных объектов. Главам муниципалитета главой региона поручено лично контролировать ситуацию с объектами долевого строительства. Все это способствует реальным, видимым результатам.

- Давно обратил внимание, что в Хабаровском крае дела начинают развиваться только с приездом руководителей с запада страны. В царское время это был генерал-губернатор Муравьев-Амурский, в советское - партийный глава Черный, а теперь - Михаил Дегтярев. Уверен, что все подвижки в крае сейчас идут только благодаря его энергии, хорошим деловым контактам в Москве, умению привлечь федеральные деньги и проблемы долгостроев в Хабаровске только при его деятельной активности будут быстро решены, - прокомментировал председатель общественного совета при министерстве правительства Хабаровского края Владимир Мироненко.