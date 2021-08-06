Деньга московская, копейка псковская, полушка тверская

История страны, история сословий, людские судьбы - и все это в монете, самой мелкой, исчезающей в бесконечности, в копейке. Скажите, давно ли вы ее в своем кошельке видели? То-то.

О том, как копейка сберегала, помогала, кормила, поила, обувала и одевала, рассказывает Сергей Меховщиков, заведующий историческим отделом музея истории города Хабаровск. На базе его коллекции русских проволочных монет XIV–XVII веков в музее работает выставка, посвященная раннему периоду денежного обращения.

Копейка изначальная

- Появление проволочных монет относится к XIV веку. На протяжении предшествующих веков на Руси господствовал безмонетный период, то есть товар меняли на товар, - поясняет специалист-музейщик.

Все упиралось в отсутствие на территории страны исходного сырья для изготовления монеты – до середины XVIII века не было известно ни одного месторождения серебра.

- Благородный металл поступал из Западной Европы торговыми путями через Новгород и Псков в уплату за «мягкую рухлядь» - меха. В основном талеры, изготовленные из паршивого по качеству серебра с большим количеством примесей. Русские мастера переплавляли эти монеты, оставляя чистое серебро, - рассказывает Сергей Меховщиков.

Внутренняя экономика в то время зависела от внешней торговли. Монеты чеканили с собственными изображениями, со своей символикой и надписями, понятными только узкому кругу жителей княжества.

Специалист с языка снимает вопрос: почему такое странное название - «проволочные монеты»? Проволока - кусок металла, только очень тонкий и длинный. А монета, пусть и самая мелкая, - плоская и достаточно большая по диаметру.

- Вначале кузнец протягивал серебряную проволоку через тонкое отверстие в доске - так получали провод определенной толщины. Монетчик измерял его длину и делил на равные отрезки. Затем куски проволоки плющили молотком, превращая в тонкие бесформенные пластинки. Далее в дело вступал чеканщик. У конечного продукта - копейки - вес был разный, но самое главное - платежеспособность была одинаковая, - поясняет технологию производства Сергей Меховщиков.

Дрянь фальшивая

И тут полный простор для любителей смухлевать и вместо полноценной деньги всучить всякую дрянь.

- Проще взять и обрезать копейку с краю. Обратите внимание, вот одна такая, меньшего веса, лежит в витрине. Там по чуть-чуть, здесь немножко, вот и появился излишек благородного металла. Был такой случай: нашли целый клад таких вот обрезков. Видимо, владелец собирал на свои нужды, но так и не успел воспользоваться, - рассказывает специалист-музейщик.

А еще можно всучить покупателю монету, изготовленную из менее ценных материалов.

- Нет, купцы, что занимались оптовыми закупками, честно расплачивались с продавцами. Отсыпали серебром строго по весу. Ведь обманув один раз, потом уже не появишься в этом месте и потеряешь рынок. А вот при розничной продаже проявляли фантазию в деле обжуливания покупателей. Вполне могли всучить и свинцовую деньгу, натертую до блеска - поясняет музейщик.

Или вот не отчеканенная копейка, а отлитая каким-то ухарем.

- У нее вес в несколько раз меньше чем у подлинной. Или вот копейки времен Михаила Федоровича, отчеканенные московскими штемпелями копейки в Ярославле купчинами-откупщиками, их вес несколько меньше. Ими, судя по всему, расплачивались с наемниками, теми же казаками в «смутные времена», - рассказывает Сергей Меховщиков. - Так что к фальшивым монетам можно отнести все монеты, чеканка которых производилась вне государственных денежных дворов.

Меховщиков показывает дважды фальшивую - и по весу, и по содержанию - копейку времен царя Алексея Михайловича:

- Она изготовлена из меди, а сверху покрыта тонким слоем олова «под серебро». С фальшивомонетчиками в то время боролись сурово: кисти отрезали, медленно вливали внутрь через воронку расплавленное олово.

Химеры и прочие странности

В первой половине XV века на Руси было не менее 25 городов, в которых существовало денежное производство, и около 50 правителей, от имени которых чеканились монеты. Изображения на монетах этого периода отличаются большим разнообразием.

- Чего там только не было - начиная с классического всадника и заканчивая совершенно химерическими картинками! Химерическими в прямом смысле этого слова. Видимо, это прорисовка с античной геммы. А всадник с соколом в руке или с мечом – это княжеский знак, - Сергей демонстрирует монету с изображением неведомой зверушки времен Василия Темного.

И сразу поясняет про этого неведомого, к моему стыду, правителя:

- Свое прозвище Василий II получил после ослепления противниками. По преданию, в отместку за то, что лишил одного глаза Василия Юрьевича, князя Звенигородского (последний и вошел в историю с прозвищем Косой). Монета в то время - это не просто платежное средство. Это еще возможность для правителя самоутвердится, заявить о себе, «шагнуть» за владения своего мелкого княжества. Не просто удельный правитель, а политическая фигура, величина, - поясняет Сергей Меховщиков.

Вот такой урок истории, вот так нумизматика тянет за собой ряд других дисциплин, в том числе и металловедение.

Государев стандарт

В первой половине XVI века в результате денежной реформы, проведенной в 1535–1538 годах при Елене Глинской, была отчеканена первая серебряная копейка, действовавшая на всей территории Государства Российского. На копейке узаконено изображение всадника с копьем. Сама реформа началась с массовой казни фальшивомонетчиков, заодно у населения изымались старые деньги.

Денежная реформа покончила с монетами периода феодальной раздробленности, оформив и закрепив национальную денежную систему. Русское централизованное государство получило единую по внешнему виду и весовой норме монету, которую чеканили государственные денежные дворы в Москве, Новгороде, Пскове, Твери.

- В то время в ходу были три вида монет: серебряная копейка весом 0,68 грамма, деньга весом 0,34 грамма и полушка весом в 0,17 грамма. А вот такой монеты, как рубль, не было. По тем временам это огромная сумма, был просто номинал, - рассказывает музейный работник.

Иван Васильевич меняет

Интересны монеты, имевшие хождения во времена Ивана Васильевича, которого иностранцы за жестокость прозвали Грозным. «Новгородки», или копейки, в период правления Ивана IV чеканились в Новгороде и Пскове. В Москве чеканка копеек производилась только в начальный период.

- Московскую копейку Ивана Грозного называют «мечевая», на лицевой стороне монеты изображен «ездец с саблей», - поясняет Сергей Меховщиков.

Правление Ивана IV можно разделить на два отдельных периода: до и после 1547 года. До 1547 года на монетах чеканится титул «князь». В 1547 году Иван Грозный венчается на царство, и с этого момента на монетах присутствует новый титул - «царь».

- Зная подобные тонкости чеканки, достаточно точно можно определить время хождения монеты, - рассказывает заведующий историческим отделом.

Во времена Бориса Годунова, а это вторая половина XVI века, копейки чеканили из расплющенной серебряной проволоки, и монетки были овальными.

- Обратите внимание вот на эти копейки с отверстиями в верхней половине. Их использовали в качестве украшения в более поздний период, - поясняет музейщик.

В период правления Петра Первого история чеканки серебряной копейки заканчивается. Денежная реформа, проведенная Петром I, вводит в обращение медную копейку. Чеканка проволочной копейки завершилась в 1718 году. Реформа Петра I ввела в обращение крупные номиналы. И копейка стала уже не та…

Андрей Дунаевский

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Выставка «Русские проволочные монеты XIV - нач. XVIII вв.» работает с 1 августа по 30 сентября 2021 года

XVI век. В первой половине века за 3 копейки можно было купить крестьянскую избу. Во второй половине века и в начале следующего одну копейку в день получал за работу плотник, за одну копейку можно купить воз огурцов или курицу, за 80 копеек - корову.

XVII век, вторая половина. При Алексее Михайловиче Тишайшем одну копейку стоили 15 яиц, за нее же можно было приобрести примерно три килограмма ржи.

XVIII век, первая половина. Михайло Ломоносов получал во время учебы полторы копейки в день. И мог себе позволить фунт (около 410 граммов) говяжьего мяса среднего качества и полфунта блинов из гречневой муки.

XVIII век, вторая половина – «блистательная» Екатерина. На 1 копейку можно было купить 3 килограмма ржи. Корова и лошадь шли по рублю. За рубль же можно было прикупить десятину земли (немногим более гектара).

XIX век, первая половина. На рынке в мелочной продаже: окуней фунт - 25 копеек, курица живая -70 копеек, фунт говядины - 14 копеек.

XIX век, вторая половина. Земский врач получал 10-15 рублей в месяц, литр хорошей водки стоил 12 копеек, шкура медведя - 1,5-2 рубля.

Конец XIX века - начало XX. При Николае II жалованье приказчика магазина средней руки - 15-30 рублей в месяц, рабочего - 7-14 рублей. Тарелка щей с мясом обходилась в 3 копейки, тарелка гречневой каши - 2 копейки, шкалик (61,5 миллилитра) водки - 7-10 копеек.

XX век, вторая половина, на копейке появляется герб СССР. После 1961 года на одну копейку можно было купить или кусок хлеба, или стакан газировки без сиропа, или простой карандаш, или коробок спичек.

XXI век, начало, на копейке появился Георгий Победоносец, на нее можно приобрести несколько граммов хлеба.