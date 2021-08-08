Глава МЧС поможет защитить Хабаровский край от паводка

В Хабаровск министр МЧС Евгений Зиничев прилетел вместе с экспертной группой ведомства. Совместно с врио Губернатора Хабаровского края они совершили по акватории Амура объезд инженерных гидротехнических защитных сооружений, оценив их состояние, работоспособность и готовность к предстоящему паводку, который по прогнозам подойдет к Хабаровску 13–15 августа с отметками 600–650 см, что выше уровня опасных явлений. При таком подъеме в городе может подтопить 60 частных домов, свыше 1500 тысяч дач на левобережье, детский сад.

Михаил Дегтярев сообщил Евгению Зиничеву: «Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования. Наиболее уязвимые зоны оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями».

В настоящее время на территории региона наблюдается ухудшение гидрологической обстановки. Уровень Амура у краевого центра еще накануне достиг отметки в 4,5 метра, которая характеризуется как неблагоприятное явление. А на утро 8 августа составил 460 см. Причиной этому стали обильные осадки в верхнем течении Амура, а также в бассейнах малых рек, дающих дополнительный приток его водности. Выше по течению от города Хабаровска также фиксируется значительные повышения уровней воды. В круглосуточном режиме ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Накануне, Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Такое решение было принято в целях предупреждения надвигающегося паводка и консолидации сил для оперативной ликвидации его последствий.

«Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановке. Оперативно доводить и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий. И необходимо обеспечить эффективное применение имеющихся сил и средств. Главная наша задача – минимизировать последствия стихии», - заключил Евгений Зиничев.

Министр также призвал использовать помимо средств массовой информации и смс-оповещения, личные обращения к жителям по средствам подворового обхода, беседы, адресные обращения.

Как отметил глава МЧС России, это уже не первая волна паводка на территории региона в этом году, многие подготовительные работы были проведены еще в начале лета. Благодаря этому удалось избежать значительных подтоплений: под водой оказались порядка 400 дачных участков на островной части Хабаровска, один земельный участок в Хабаровском районе и один участок внутрипоселковой дороги в Комсомольском районе.

В Хабаровске организована работа оперативных групп МЧС России по мониторингу паводковой обстановки и оказанию помощи населению. На усиленный режим работы переведены силы территориальной подсистемы Хабаровского края. Более 200 спасателей МЧС России со специализированным оборудованием и снаряжением готовы перевозить людей из зоны подтопления.

При этом в Хабаровском крае до сих пор устраняются последствия паводка на реке Бурея в Верхнебуреинском районе. Михаил Дегтярев поблагодарил министра МЧС Евгения Зиничева за помощь от ведомства в защите населения и ликвидации ЧС. Кроме этого, бортом МЧС были доставлены продукты питания, ГСМ, а также дополнительная группировка спасателей в Софийск и Шахтинск , которые до сих пор остаются отрезанными от большой земли.

По итогам своего визита глава МЧС Евгений Зиничев отметил действия региональных властей: «Я бы хотел сказать спасибо руководству края, лично Михаилу Дегтяреву за огромную работу, которая была проведена и которая делается прямо сейчас. Она направлена на защиту населения территории от чрезвычайной ситуации».