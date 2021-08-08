На дачах хабаровчан наблюдается переизбыток огурцов

Насмотревшись советов в соцсетях, как всегда захотела экспериментов: полила огурцы раствором дрожжей (стакан на ведро, если кому-то интересно).

Уж не знаю, подкормка ли сыграла свою роль, или лето удалось, но поперли огурцы реально, как на дрожжах. Через день снимаю, три-четыре банки кручу. Уже и банки кончаются. Их, конечно, можно и прикупить, но квартира тоже не резиновая. А ведь впереди еще помидоры, перцы, баклажаны. Кабачки, к счастью, не уродились.

- Заберите огурцы, - говорю детям, - пока не просолились (дети только малосольные хрумкают).

- Нам вчера друзья тоже предлагали, - смеются они, - все раздают огурцы этим летом.

Видимо, не только у меня с моими одиннадцатью кустиками затоварка.

Но самая печальная история не в этом, а в том, что огурцы успевают вырасти большими, в банки помещаются плохо, а бочки в городской квартире как-то не приняты. В холодильнике уже скопился целый овощной ящик великанов, гигантский квартет созревает на балконе для отправки на семена сорта «мамонт». Это мое «домашнее название»: привет работавшему в «МД» дизайнеру Виктору Мамонтову, притащившему семена! Отличный сорт - красивый, растет пучками, вкусный - даже бурундуку понравился, еще б успевать собирать вовремя.

Но стадо «мамонтят» все растет, малосольные киснут, малыши созревают, банки заполняют шкафы: огурцы на завтрак, обед и ужин… А я не такой хороший повар, чтобы без запинки назвать 101 блюдо из огурцов.

Но стоит послать мысль Мирозданью, оно начинает подсказывать ответы. Внезапно вспомнила о подаренной коллегой книге с корейской кухней: там должно быть много огуречных блюд! И точно, нашла парочку не изведанных ранее, подходящих.

Толстячков порезала на кусочки примерно 2х2 см, залила подсоленной водой, обмякли - слила воду, обжарила в горячем растительном масле - недолго, чтоб свежесть огурца не выветрилась. Сделала заправку: часть соевого соуса, четыре части кунжутного масла, острый красный перец, давленый чеснок. Для пущей важности пожарила свининки с лучком. Все смешала. Евшие оценили. Мне же показалось, что акцент у блюда вышел все-таки славянский. Ну и ладно, зато в копилочку.

В азарте прищурилась на бывшие малосольные. Достала блендер. Размолола в кашу. Отжала. Прибавила черного перца, мелко нарезанного укропчика, давленого чесночка, немножечко мяты и майонеза (в оригинале - нужна сметана). Считаю, что получился тартар. Кстати, очень вкусно. А главная радость - еще одно добро не пропало. Ведь для дачника что важно? Чтоб все, что вырастил, на пользу пошло.

А вы как справляетесь?

Ирина Северцева