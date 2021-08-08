Как сохранить лес в Хабаровском крае?

На нашей планете исторически сложилось появление и дальнейшее противостояние двух миров

Более древний - мир природы, представленный огромным разнообразием и количеством растений, животных, птиц и насекомых. Миллионы лет лес и животные мирно сосуществовали в унисон, дополняя и поддерживая друг друга, не уничтожая и не преобразуя.

Второй мир - человеческое общество, состоящее из рас и наций под одним именем. Этот вид возвел себя в высокий ранг, провозгласив разумным существом. Но куда же распространился его разум, на что он был направлен? Оказалось, во все времена только на одно - получить блага от природы себе, любым путем и способом, не давая ей взамен ничего, кроме вреда.

В древние времена домом для обоих миров был лес. Он служил не только убежищем, как современные дома, но и кормил своими плодами. Но самое главное, ЛЕС давал всем жизнь. В качестве примера: пустыни безжизненны, в них нет условий для существования.

Дышат полной грудью

Но со временем отношение человека к своему кормильцу и защитнику стало меняться, он забыл свои корни. Ему мало стало тех благ, которые давала природа, он захотел большего. Запросы росли, алчность стала преобладать в поведении человека. От недопонимания не оценили роль леса на планете: прежде всего - создание условий для существования всего живого. В настоящее время мы располагаем знаниями только части их - регулирование и создание благоприятного климата, защита почвы, обеспечение человека чистой водой и воздухом и другое. Лес - это легкие человека.

Коварный ковид начал убивать людей заболеванием именно легких. Это один из самых заметных фактов. Но существует множество скрытых, нам неизвестных негативных последствий уничтожения леса. Например, снижение иммунитета человеческого организма. Болячки одолевают прежде всего таких людей.

Аналогичное происходит и в природе. Ослабленные из-за природных факторов деревья заражаются вредителями - короедами, усачами и другими. Растения теряют хвою, листья и засыхают. Здоровые же деревья, как и человеческий организм, успешно противостоят вредителям и заражениям. Факт усыхания ельников на Дальнем Востоке известен давно. Причина этого явления не установлена до сих пор. Рекомендовано такие деревья убирать из древостоя.

Рубить и портить

Конфликтная ситуация сложилась недавно в бассейне одного из таежных горных озер в Комсомольском районе. Ситуация стандартная - усыхающие отдельные ели и пихты и пирующие на них короеды. Недобросовестные чиновники приняли угодное для себя решение вырубить весь массив вокруг озера, обрекая его.

Благодаря неравнодушным туристам и действиям врио губернатора края Михаила Дегтярева трагедия была предотвращена. Отрадный факт, положительно оцененный народом. С другой стороны, «не царское это дело» - вникать в бытовые вопросы, для этого в крае есть масса надзорных органов, показавших свою несостоятельность и в этот раз. Свои функции они любезно возложили на плечи командующего.

Большой ошибкой и причиной бед природы и человека явилось узкое одностороннее понимание роли леса как материальной ценности. Не пахал и не сеял, вырубил готовое и продал. У нас, россиян, есть добрая пословица: если господь хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Далее следует самоуничтожение.

Созданные в послевоенное время леспромхозы варварски вырубили леса на всей территории страны и почили в бозе. Рубить стало нечего. Обидно, но мы получили мизерную, эфемерную выгоду, обогатив только зарубежных покупателей. Работая в тайге в экспедициях с 1960 года в Сибири, а затем и на Дальнем Востоке, часто находили в лесу огромные, до нескольких сот метров, штабеля невывезенной древесины. Объяснение одно - физически не смогли. А зачем тогда рубили? План, который надо выполнить, чтобы получить финансирование на следующий год и продолжать рубить. Вредительство, но в законе.

Пора сажать

Редкие сообщения о том, что на вырубках произведены посадки леса, - МИФ! Выполнялись они на ограниченных площадях, часто с грубыми нарушениями технологии. Обследования на всей территории Дальнего Востока показали: из десяти таких участков посадки выжили только на двух. Мы еще не можем по-настоящему воспроизводить лес. Весной посадили, осенью отчитались и, получив оплату, бросили их на произвол судьбы. А молодые посадки, как грудной ребенок, требуют многолетнего ухода. Появляющийся на вырубках мощный травостой - пища для огня, уничтожающего посадки.

Особенностью наших дальневосточных лесов является то, что они могут самовозобновляться, если не нарушены веками сложившиеся условия среды в древостое. К сожалению, на это не обратили внимания ранее и не учитывают сейчас. Одним из условий успешности этого процесса - полнота насаждения после рубки должна быть не ниже 0,6, норма 1,0. Но мы уже нарушили это условие, превратив лес в редины с полнотой 0,3 единицы.

К великому сожалению, варварское отношение к лесу сохраняется и сегодня. Не решив вопрос о необходимости или целесообразности ввода в рубку, на торги выставляются новые участки. Очевидно, если ранее рубками было пройдено более 50% лесных площадей, больше рубить нельзя. Вред от этого превысит материальную выгоду. Подготовленные к конкурсу материалы на деляны должны проходить экспертизу независимыми специалистами. Затем они на месте должны убедиться в правильном отводе лесосек, соответствия пород, назначенных в рубку, и действительный запас их на деляне.

Это трогать нельзя

Необходимо ввести полный запрет на вырубку таких пород, как кедр, липа, дуб, орех маньчжурский и бархат амурский. Это кормильцы человека и всего живого в тайге, и вырубка их уже привела к резкому снижению численности животных и птиц в лесу. Армия охотников лишилась не только психологического удовлетворения, но и весомой поддержки семейного стола. Особенно пострадали пасечники, поскольку в деревнях работы нет. Мед обеспечивал семью небольшой, но существенной поддержкой.

Такое впервые в истории, но уже несколько лет медосбора нет. Липа вырублена в угоду китайским изготовителям палочек для еды. От осиновых они отказались, подавай им липу. Но пчела - живое существо, и еда ей нужна ежедневно, летом и зимой.

Самыми грубыми, дающими отрицательные последствия, явились нарушения технологии работ на лесосеках. В рубку отводятся массивы без учета срока оборота, запретных зон, особенно водоохраны вокруг озер, ключей, речушек и рек. Завышаются размеры верхних складов, не намечаются магистральные и пасечные волока. Последние обеспечивают щадящее проведение рубок. При отводе лесосек не отмечаются деревья-семенники, не подлежащие рубке. Они обеспечивают в будущем быстрое естественное восстановление леса. Сейчас же заготовитель вырубает на деляне все подряд. Мизерные по сумме штрафы не останавливают нарушителей, а урон, нанесенный природе, они никак не компенсируют.

Око государево

К сожалению, сегодня контроль и надзор за ходом рубок леса не ведется по причине ликвидации лесной охраны. По распоряжению свыше эта служба, введенная еще царем Петром Первым, была устранена. Нелепое решение сделало лес безнадзорным и беззащитным. Вот такие законы наша Госдума быстро и беспрепятственно принимает в угоду лоббистам.

Когда-то Дерсу Узала был очень удивлен тем, что водовоз, привозящий воду из Амура, берет за нее плату. Об этом он с возмущением сказал Арсеньеву. В настоящее время величавая река превращена в сточную канаву, в которую даже входить опасно. И это сделали мы - люди.

К величайшему огорчению, человек абсолютно не обратил внимания на вторую, более глобальную и важную ценность леса - ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ. Она-то и определяет, быть нам на этой планете или исчезнуть. Никто не задумался над вопросом о допустимом пределе вырубки леса, переступив который, мы обрекаем себя. В настоящее время мы не располагаем такими познаниями и продолжаем дорубать жалкие остатки леса.

В сложившемся противостоянии двух миров победителя нет. Пострадали природа и человек. Никто не задумался над вопросом, не взвесил на весах разума, что важнее - коммерческая выгода отдельных людей или здоровье нации. Поживем и увидим, сможем ли мы, люди, подтвердить свое реноме разумного человека.

Леонид Тимченко, кандидат сельскохозяйственных наук

Вяземский район

В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Хабаровском крае планируется провести мероприятия по лесовосстановлению на площади 63 тысячи гектаров. На большей части этой территории выполнят работы, способствующие естественному восстановлению насаждений. Примерно 6,6 тысячи гектаров засадят сеянцами. Посадочный материал готовят в 17 питомниках: 10 краевых и 7 частных. Этой весной было высеяно более 10 тонн семян на площади 8,9 га. Из них больше половины – лиственница с закрытой корневой системой. В краевых учреждениях работают 54 теплицы общей площадью более 2,7 га. «Для искусственного и комбинированного лесовосстановления в этом году было выращено 13,3 миллиона сеянцев. Мероприятия по посадке леса начинаются весной, но основной объем работ будет выполнен летом и осенью. В настоящее время лесовосстановление проведено уже на площади 4,6 тысячи га, в том числе искусственное лесовосстановление – на 2,6 тысячи га. Подготовку почв для естественного лесовосстановления провели на 2 тысячах га», - рассказал и.о. заместителя председателя комитета лесного хозяйства Андрей Вахнин.