Девять сыграно – девять впереди

Промежуточные итоги подводит Дальневосточная Юношеская футбольная лига. Девять из восемнадцати туров уже позади – в лидерах «Благовещенск», КСШОР (Владивосток), СШОР#2 (Комсомольск-на-Амуре), «СКА-Хабаровск». Впереди еще полтора месяца игр - последний день выпал на 3 октября.

Юношеская футбольная лига — это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва. Он стартовал в этом году. В дебютном сезоне принимают участие игроки в возрасте до 16 лет. За звание победителей борются 10 команд: «СКА-Хабаровск» (г. Хабаровск), «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва» (г. Владивосток), «Локомотив» (г. Уссурийск), «Благовещенск» (г. Благовещенск), «СШОР №2» (г. Комсомольск-на-Амуре), «Океан» (г. Находка), «Сахалин» (г. Южно-Сахалинск), «Арктика» (г. Якутск), «Вулкан» (г. Петропавловск-Камчатский), «Белогорец» (г. Белогорск). Командам предстоит сыграть два круга регулярного чемпионата - всего 18 туров и 90 матчей. Победитель получит путёвку на финальный турнир Первенства России.

Между тем, практику создания в регионах футбольных любительских лиг и включение их в систему развития футбола в качестве дополнительного стимула развития национального спортивного потенциала предложила Елена Шмелева.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» считает, что подобный опыт должен быть распространен на всю страну: «Мы приложим все усилия для распространения опыта по созданию любительских футбольных лиг по всей стране с учетом инфраструктуры в регионах» - пообещала Шмелева. Успешным примером можно считать опыт государственно-частного партнерства Самары, где сейчас действует Регулярная футбольная любительская лига.