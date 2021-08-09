Поздравление правительства Хабаровского края с Международным днем коренных народов мира

Дорогие жители Хабаровского края! От всей души поздравляем вас с Международным днем коренных народов мира!

Для жителей Хабаровского края этот праздник имеет особое значение. В регионе проживает почти 23 тысячи представителей коренных малочисленных народов. С незапамятных времен населяли бескрайние просторы дальневосточной земли нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хабаровский край является исторической родиной.

Коренные малочисленные народы бережно хранят традиции предков, на протяжении веков сохраняют уникальную самобытную культуру и память о своей древней и богатой истории.

Многообразие языков, традиций и обычаев, в основе которых лежит рачительное отношении к окружающей среде, забота друг о друге – наше общее бесценное достояние, которым мы гордимся и дорожим. Благодарим всех общественников и неравнодушных граждан, принимающих активное участие в сохранении и развитии культуры коренных малочисленных народов.

Ваше активное участие в общественной жизни, стремление создать достойные условия для жителей даже самых отдаленных районов заслуживает уважения и находит отражение в планах развития края. Совместные усилия общественности и органов власти позволят решить задачу повышения уровня и качества жизни коренного населения нашего региона.

Правительство Хабаровского края уделяет и всегда будет уделять особое внимание решению вопросов жизнеобеспечения коренных малочисленных народов и впредь будет работать над созданием благоприятной среды для достойной жизни аборигенного населения. Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях. Веры, надежды и любви!