Хабаровский обществовед: Сначала - рубашка, а уж потом - кружева

Гость редакции - Александр Григорьевич Пархоменко, доктор юридических наук, профессор

- Что привело вас нынче в нашу газету? О чем будем говорить?

- Говорить будем о публичной власти. Сегодня это актуально. Дело в том, что сейчас у нас в стране необычная ситуация. Она заключается в том, что все ожидают грядущие выборы. А в Хабаровском крае будут выборы не только депутатов в Государственную думу, но и довыборы в местные органы власти, в краевую думу, а также губернатора края.

- Что же здесь необычного? Выборы-то у нас проходят регулярно.

- Необычность в том, что ситуация в стране в связи с коронавирусной инфекцией имеет некоторые нюансы. Они очень интересные и очень серьезные. Первый нюанс в том, что главный институт публичной власти - это институт выборов. А затем следует институт президентства и т.д. Так вот: выборы нынче будут проходить три дня вместо прежнего одного. Предусматривается электронное, почтовое голосование и традиционное голосование бюллетенями.

- Так за три дня разберемся что к чему и проголосуем. Вы ничего не усложняете?

- Я не усложняю, поскольку все взаимосвязано: проведение выборов, работа законодательной власти, обеспечение законности в государственном управлении. Ведь всегда важно правильно определить: действуют ли те или иные нормативно-правовые акты, каким образом они определяют административно-правовой режим? В частности, мой пристальный интерес направлен в сферу социальной защиты. Это сейчас очень актуально, даже, можно сказать, очень злободневно.

В нашей реальной жизни (о чем недавно говорил и президент Владимир Владимирович Путин) на первом месте стоит вопрос о социальной справедливости, когда есть политические обещания и есть реальное их исполнение.

- Почему об этом следует говорить?

- Потому что у людей постепенно накопилась горечь, когда много обещают, но не все из обещанного делается.

- Например.

- В свое время Путин говорил так: в стране пенсионной реформы не будет. Но состоялись выборы, и началась пенсионная реформа.

- Надо ли ставить знак равенства между словами и действием? Это не одно и то же. Не все слова реализуются в жизнь, да и не должны. Если бы слова о неизменности пенсионной системы были закреплены каким-либо нормативно-правовым актом, тогда другое дело…

- А я об этом и говорю, что зачастую у нас проблема с политической ответственностью. Об этом у нас нет речи ни в одном законе. И мы, кстати, предлагаем принять такие законы. В частности, закон о президенте. Почему? Потому что одно дело - политическая ответственность, когда не выполняются предвыборные обещания. А с другой стороны, возможность, когда по нормативно-правовым актам можно было бы привлечь к ответственности.

Александр Григорьевич Пархоменко

- Что такое политика? Способность сделать прогноз, а потом объяснить, почему он не состоялся. Это мировое поведение.

- Это не политика, а ее отсутствие.

- А как в других странах? Что президент или премьер-министр сказал, так железно и выполняется? Разве так в жизни бывает? В свое время и советскому народу говорили, что через энное количество лет он будет жить при коммунизме…

- Есть немало примеров, когда лидеры что-либо обещают и выполняют. Почему я говорю о политической ответственности? Потому что без нее трудно добиваться социальной справедливости, о которой во весь голос заявил наш президент.

- Почему именно так?

- Есть некоторые факты, которые просто-напросто замалчиваются. Или делают вид, что такое не существует. Вот, скажем, Общественное телевидение России проводило опрос на тему: довольны ли вы жизнью при капитализме? 90 процентов сказали «нет». Довольных всего два процента.

Еще нюанс: у нас не экономика определяет политику, а политика определяет экономику, это печально. Почему? Потому что после государственного переворота 90-х годов в стране более ста тысяч предприятий загублено, разорено. А новые возникают на каких началах? На началах дикого капитализма. Есть известные цифры, которые определяют социальную структуру общества. Если у нас один-два процента собственников владеют 90 процентами ВВП, то на какой основе может возникнуть социальная справедливость? И в какой ситуации могут появиться те или иные меры по борьбе с бедностью? Это сложнейшие для страны вопросы.

- То есть вы хотите сказать, что нюанс грядущих нынче выборов в том, что мы находимся практически в непредсказуемой ситуации, потому что российский народ беден?

- Вы сделали правильное предположение. Если мы сейчас не возьмемся за борьбу с бедностью, то неизвестно, что грядет. Это является сейчас самой злободневной темой нашей общественно-политической жизни.

Всегда нужно говорить о злободневных вопросах, которые интересуют граждан нашей страны. А граждан всегда интересует одна-единственная проблема - работа и зарплата. Естественно, обещания, когда нам говорили, что в стране будет 25 миллионов новых рабочих мест, они гражданами не забыты.

- На выборы идут разные кандидаты. Они тоже будут обещать избирателям золотые горы, а потом (в лучшем случае) объяснят, почему такого не случилось.

- Вы абсолютно правы! Опять же: если мы говорим об обещаниях кандидатов, то мы должны говорить и о политической ответственности за обещания. Я согласен с теми политологами, которые говорят о принятии закона, где было бы записано так: если избираешься во власть сроком, скажем, на пять лет и за это время не выполнил свои обещания, то тебе будет пять лет тюрьмы.

- О как! Здорово! Впечатляет. Но такой закон никогда не примут.

- Почему не примут? Если есть такие предложения, их следует обсуждать. А обсуждение вполне может привести и к принятию закона.

- Но в мире нет такой практики?

- Практика есть разная.

- Например.

- Например, был слух, что в свое время от корейского президента была взятка Михаилу Горбачеву в сто тысяч долларов. И он, якобы, признал это. Возникает вопрос: если это действительно так, то кто должен был отдать приказ об аресте Горбачева? Такой механизм должен быть прописан в законодательстве. У нас его не было. И нет. А корейских президентов одного за другим судят за коррупцию. У них законом предусмотрена ответственность.

- Интересная аналогия…

- Люди, которые идут на выборы (федеральные, региональные или местные) в законодательную или исполнительную власть, должны знать, что в любом случае они будут отвечать за соответствие своих слов и дел. Так должно быть.

- Тогда проблема политической ответственности решается просто: кандидаты ничего не обещают, а просто критикуют предшественников. И все!

- Критиковать проще всего. Главная задача науки, в частности конституционного права, давать прогноз развития общественно-политической жизни. И еще: какими должны быть программы кандидатов, какие вопросы они считают необходимым решать.

- То есть вы хотите сказать, что кандидатские программы должны быть регламентированы?

- Они должны знать суть нашей общественно-политической жизни.

- Каким образом регламентировать ответственность кандидатов, идущих на выборы любого уровня? Кандидаты, которых мы наблюдаем уже три десятка лет, в своих обещаниях действительно безответственны. Они обещают избирателям все, что хотят.

- Вот здесь и кроется корень зла. Они знают, что у них нет за это никакой ответственности. Регламентировать можно только законодательно.

- Но ведь и предвыборные обещания, и программы кандидатов - это, по сути, выражение их гражданской позиции. А как можно регламентировать гражданскую позицию?

- Если кандидат не знает законодательства, но идет на выборы в законодательный орган, то как его можно избирать?

- То есть вы хотите сказать, что всех кандидатов следует проверять на знание законодательства?

- Не то слово - проверять! Они должны знать.

- Что значит «должны»? Если «должны», то это где-то должно быть записано?

- Вы хотите, чтобы было написано? Мы тоже хотим, чтобы это было документально зафиксировано.

- Если бы было некое положение о кандидатах на выборы…

- В некоторых регионах такие положения есть. Но выполняются ли они? И еще: изберет ли народ тех кандидатов, которые будут соответствовать прописанным положениям?

С другой стороны. У нас есть федеральный закон о гарантиях избирательных прав и права на референдум граждан РФ. Почему в него не внести дополнения на эту тему?

- Понимаете: если я иду на работу в исполнительную власть, то меня экзаменует комиссия на предмет знания определенных нормативно-правовых актов, местных социально-экономических проблем и даже некой статистики. А если я иду на депутатские выборы, то никто и ни о чем меня не спрашивает. Можно даже не встречаться с избирателями, с ними будут говорить агитаторы. Разве не абсурд?

- И я говорю, что это плохо.

- А что делать?

- Еще раз повторю: вносить предложения, как изменить существующую систему на базе разработок ученых-обществоведов. И еще раз задам вопрос: а вы уверены, что даже законодательные регламенты будут исполняться?

- Почему у вас такой пессимизм?

- Потому что уже существующие нормативно-правовые акты достаточно часто не исполняются. Например, сколько у нас в стране было федеральных референдумов? Один. В 1993 году, когда принимали Конституцию РФ. А ведь инициировался еще один референдум - по проведению пенсионной реформы. Для чего должна была быть инициативная группа в десять человек, которой следовало собрать два миллиона подписей в поддержку. И что вы думаете: коммунисты ведь собрали два с половиной миллиона подписей, а референдума о пенсионной реформе не было.

- Так ведь пенсионную реформу не все восприняли однозначно плохо. Для некоторых категорий населения она даже выгодна.

- Вопрос не в этом. Давно известно, что наша пенсионная система покрыта мраком.

- Это как?

- А так: кто-то получает пенсию в семь тысяч рублей, а кто-то в 150 тысяч, а то и в 400 тысяч. Об этом и речь: если ученые-государствоведы говорят о необходимости исправления подобных перекосов, то нынешняя власть относится к таким предложениям очень и очень скептически. А зря. Разве не с этого начинается недовольство людей социальной несправедливостью? Разве не на этом играют многие кандидаты, безответственно обещая устранить эту социальную несправедливость?

Поэтому политическая ответственность важна для всех. И для кандидатов-говорунов, чтобы не трепали народу нервы. И для людей, чтобы не копили в себе досаду. И для власти, чтобы ее слова не расходились с делами.

Могу вам привести пример обещаний перед выборами, скажем, 2002 года.

- Давно было…

- Конечно, давно, но как актуально до сих пор! И познавательно. Помнить всегда полезно. Так вот: в программе одной российской партии было записано следующее. В 2004 году каждый житель страны будет в два раза меньше платить за тепло и электроэнергию. В 2005 году каждый житель страны получит свою долю от использования природных богатств. В 2006 году каждый будет иметь работу по профессии. В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье вне зависимости от доходов. И так далее. Но понятно, что ничего из обещанного этой программой политической партией исполнено не было.

- Ну-у-у… Нынче такие хорошие, но слишком смелые обещания любому избирателю покажутся, мягко выражаясь, прожектерством… По крайней мере, даже наш врио губернатора Михаил Дегтярев не решится и на сотую долю подобного. Хотя мог бы, исходя из некоторых экстравагантных взглядов ЛДПР, и заманить нас кое-чем соблазнительным.

- Зачем заманивать? Можно использовать реальные вещи. Например. Есть Национальный фонд защиты потребителей. Я являюсь директором этого фонда по правовым вопросам. И мы выдвигаем конкретные предложения. В частности, предлагаем в качестве одной из составляющих частей включить в предвыборную программу кандидата в губернаторы принятие закона «О продовольственной безопасности Хабаровского края».

- Регион вправе принять такой закон?

- Разумеется. Такие примеры в стране есть. Можно зайти на сайт Вологодской области и посмотреть их аналогичный закон. А продовольственная безопасность региона - это составляющая часть безопасности страны. Есть же прямая зависимость: чем больше здоровых продуктов, тем меньше болезней и лекарств. Это укрепление здоровья. Это увеличение продолжительности жизни. Мы же знаем, как японцы гордятся своим сбалансированным питанием. Во многом и от этого зависит их долгожительство.

- При нынешнем засилье импортных продуктов, при жадности торговцев к выгоде кажется абсолютно нереальной так называемая продовольственная безопасность…

- А теперь я спрошу: почему у вас такой пессимизм? Мы, если захотим, умеем добиваться. В свое время в стране объявили борьбу за качество детских продуктов. Если раньше было только восемь процентов отечественного детского питания, то сейчас уже двадцать процентов. Движение неплохое.

- Принять закон - не проблема, но как его реализовать? Картошка у нас китайская, молоко восстановленное и т.д.

- С картошкой проще - ее поставщиками должны быть только россияне, тот же Алтайский или Красноярский край. Если она и будет дороже, то не выше цены на бананы. Вы же не станете утверждать, что продаваемая сейчас дорогая египетская картошка лучше? Нет, конечно.

- На что ориентирован вологодский закон? На собственное производство? На качество продовольствия?

- Он ориентирован на создание системы продовольственной безопасности, которая включает множество аспектов. Но начать ведь можно с некоторых из них, потом расширять и расширять перечень мер. Я вижу достоинство в чем? Власть сказала - власть решила - власть сделала.

- Но мы ведь тоже не в стороне от данной проблемы. Ежегодно на заседаниях правительства края рассматривается вопрос с точно такой формулировкой - о продовольственной безопасности. А она почему-то не растет, хотя решения принимаются регулярно…

- А решение - еще не закон. Там что обычно пишется? Как правило: усилить, укрепить, улучшить, развить… Вопрос послушали, задачи поставили, но опять же - ответственность за их выполнение не предусмотрена. Но вы все видели, что правительство, дескать, работает в данном направлении. Вопрос в другом: чтобы не делать вид, а работать, нужно принимать закон. Это злободневный вопрос во всей нашей действительности.

- Ситуация, однако, не однозначная. Вот, например, есть пресловутый 44-ФЗ, который был принят во избежание коррупции. Хорошая идея обернулась нехорошим воплощением: получаешь самые дешевые и самые ущербные услуги. Кому стало лучше от такого закона? Ни власти, ни бизнесу, ни людям… Куда смотрели юристы?

- Ну, юристов у нас готовят даже в заборостроительных техникумах, а найти хорошего специалиста - проблема. Я считаю, что многие беды от того, к сожалению, что власть не слушает и не хочет слышать науку.

- Быть может, власть подчас не слушает науку или не дает заключения на некие проекты законов потому, что на все элементарно не хватает денег?

- Я не говорю сейчас обо всем - только о социальной справедливости. В российской Конституции записано, к примеру, что каждый гражданин имеет право на свою часть природных ресурсов. Мы же (ученые-обществоведы) предлагаем в Фонде национального благосостояния открыть личные счета каждого гражданина страны, начиная с его рождения, куда бы шли отчисления от использования всех природных ресурсов. Ведь есть опыт норвежский, японский, где законодательно утверждено такое право граждан. А почему у нас такое не записать?

- Понятно. А другие предложения есть?

- Есть. Вы знаете, что было два варианта по приватизации? Один - по Чубайсу. По второму же варианту предлагалось провести приватизацию не скоропостижно, а в течение пятнадцати лет. Что сейчас мешает провести вторую приватизацию? Государственное имущество, надо полагать, еще есть. Это тема социальной справедливости.

Такой вопрос: почему «Норильский никель» принадлежит только нескольким «Дерипаскам»? Почему не провести сейчас российский референдум о его национализации? И таких вопросов по социальной справедливости множество.

- Какой из всего сказанного можно сделать вывод?

- Вывод такой: если мы, граждане своей страны, находимся в одних экономических и политических условиях (а это действительно так), то и все социальные выплаты, в том числе и пенсии, должны быть равнозначными, независимо от самодостаточности или финансовой зависимости региона.

Второе: сейчас, пока есть такая возможность, создавать принципиально новое независимое государство - так называемую автаркию. Со своим уровнем экономики, со своим образованием, здравоохранением и т.д.

- Для незнающих: автаркия - это что?

- Это экономический режим самообеспечения страны.

- Как в КНДР?

- Не обязательно. Но проводить самостоятельную экономическую политику. Нужны реформы в образовании, в здравоохранении. Чтобы государство (по типу Советский Союз - 2) работало прежде всего в интересах собственного народа. И наши российские капиталисты должны работать (как в Китае) на благо собственного народа.

- Насколько такие идеи жизнеспособны?

- Идеи в конечном счете воплощаются в нормы права. Если народ на референдуме говорит, что в стране, допустим, надо на первом этапе провести национализацию топливно-энергетического комплекса, то власть это делает. Или: референдум одобряет запрет частного здравоохранения. Но у нас с 1993 года никаких общероссийских референдумов не проводилось.

- Референдум - это народ. Насколько и всегда ли народ понимает суть…

- …народ не понимает! Его дурят средства массовой информации. И прежде всего - телевидение. А оно должно работать на народ и быть составляющей частью национальной идеи. Поэтому некоторые ведущие работники культуры страны предлагают срочно принимать закон о телевидении потому, что наше телевидение - это просто, мягко выражаясь, свалка.

- Кстати, Михаил Дегтярев вас поддерживает, говорит: не смотрите телевидение. Он так пошутил, а мы пишем всерьез. Потому что впереди выборы. Как нынче будет развиваться ситуация на выборах? Ваш прогноз.

- Политические партии будут обещать все что угодно. Будет конкуренция партий и кандидатов, кто больше и лучше пообещает. И при этом все они будут знать, что в любом случае никакой ответственности за свои обещания не понесут.

- Вопрос, конечно, интересный: какими социальными льготами и преференциями нынче закидают нас многочисленные кандидаты в разные органы власти? Чему удивимся и чему поверим? Кого выберем и кому откажем в доверии? Будут это достойные избранники или окажутся лукавыми говорунами? Час «Х» уже совсем скоро…

Раиса Целобанова

В опросе также участвовала Ирина Северцева

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