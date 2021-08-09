Дегтярёв привлёк федеральный десант к борьбе с грядущим паводком в Хабаровском крае

В Хабаровск прибыл десант федерального министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Министр Евгений Зиничев и врио губернатора края Михаил Дегтярев провели выездную инспекцию противопаводковых сооружений, подготовили план дальнейших действий.

Глава региона пригласил министра МЧС в Хабаровский край в связи с ухудшением гидрологической обстановки для экспертной консультации на месте, с целью защитить от подтоплений самые уязвимые населенные пункты края.

Группа экспертов вместе с Дегтяревым осмотрели гидротехнические сооружения в акватории Амура, оценили их состояние и перспективы защиты городов и сел от наводнений. По оценкам гидрологов, большая вода подойдет к Хабаровску 13-15 августа. В эти дни ожидается паводок выше уровня опасных явлений, 600-650 см. Не исключена вероятность подтопления около 60 стоящих в прибрежной зоне частных домовладений, не менее полутора тысяч дач на левом берегу реки, здания детского сада.

- Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования. Наиболее уязвимые зоны оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями, - сообщил Михаил Дегтярев министру МЧС.

Накануне гидрологи зафиксировали повышение уровня Амура до 460 см, что считается неблагоприятным явлением. Этот показатель стабильно растет по причине мощных осадков в верхнем течении реки и его притоках. Значительные повышения уровня воды зафиксированы и выше по течению от Хабаровска. Мониторинг гидрологической обстановки ведется круглосуточно.

- Важно и дальше вести усиленный мониторинг и анализ складывающейся обстановки. Оперативно и своевременно информировать население и органы власти о возможном развитии паводка для принятия соответствующих мер и проведения превентивных мероприятий. Необходимо обеспечить эффективное применение имеющихся сил и средств. Главная наша задача – минимизировать последствия стихии, - заявил министр МЧС Евгений Зиничев.

Еще до начала опасного наводнениями сезона по инициативе Дегтярева в Хабаровском крае был проведен осмотр всех гидрозащитных сооружений в 17 муниципалитетах, где есть вероятность пострадать от большой воды. В рамках подготовки к паводкам были организованы и укомплектованы необходимыми запасами пункты временного размещения. Там, где это необходимо, проведена подсыпка дамб, подготовлены насосы для откачки воды. Еще в июне рабочая группа под руководством врио губернатора разработала детальный план действий экстренных служб, местных властей, руководителей предприятий на случай неблагоприятного развития событий на Амуре.

На днях Дегтярев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Сейчас в Хабаровске работают опергруппы МЧС России по мониторингу паводковой обстановки и оказанию помощи населению. Местные подразделения переведены на усиленный режим. Перевозить пострадавших из зон подтопления в безопасные места готовы более двухсот спасателей, экипированных современным спецоборудованием и снаряжением.

Евгений Зинчев отметил участие региональной власти в деле подготовки к противодействию последствиям стихии. Он лично поблагодарил Михаила Дегтярева за огромную работу, проведенную главой региона ранее и продолжающуюся сейчас, за действия, направленные на защиту населения края от чрезвычайной ситуации.

Об эффективности этих усилий говорит то, что Дегтярев дал старт подготовке к паводку еще до того, как большая вода пришла в Хабаровский край, сразу после неблагоприятного прогноза от метеорологов. Ранее врио губернатора регулярно поднимал вопрос гидрологической защиты региона на федеральном уровне, что привело к получению значительных средств на строительство дамб и другие противопаводковые мероприятия.