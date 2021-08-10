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Еще 316 больных коронавирусом прибавилось в Хабаровском крае
316 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 320 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 298
Хабаровский район – 18
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 408. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 271 370 жителей края, полностью завершили вакцинацию 208 218 человек.
Всего на лечении находится 5 705 человек. В том числе 1 441 стационарно, 4 264 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 285 случаев COVID-19. 61 926 человек выздоровело.