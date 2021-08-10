Еще 316 больных коронавирусом прибавилось в Хабаровском крае

316 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 320 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 298

Хабаровский район – 18

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 408. На лечении находится 30 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 271 370 жителей края, полностью завершили вакцинацию 208 218 человек.

Всего на лечении находится 5 705 человек. В том числе 1 441 стационарно, 4 264 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 285 случаев COVID-19. 61 926 человек выздоровело.



