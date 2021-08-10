Пассажирские теплоходы в Хабаровском крае к паводку готовы

В Хабаровском крае продолжается подготовка к прохождению очередной волны паводка. Напомним, сейчас в границах Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского и Ульчского районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре действует режим ЧС. Ведется постоянный контроль за перевозкой пассажиров на дачных и краевых маршрутах. Для обеспечения безопасной работы речного пассажирского транспорта в Хабаровске оборудовали временное место причаливания для теплоходов у Речного вокзала, организован вывод судов из Амурского затона. Соответствующую задачу в числе первоочередных мер поставил перед краевым минтрансом глава региона Михаил Дегтярев.

– На сегодняшнее утро уровень воды на Амуре у Хабаровска составил 478 см. Пока пассажирские перевозки продолжаются. Оборудованное место на набережной между первым и вторым причалом позволит подходить судам, пока вода не поднимется до уровня 620 см. Однако транспортное сообщение на дачных маршрутах от Хабаровска будет приостановлено, когда вода преодолеет отметку в 530 см, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Хабаровский речной торговый порт и АО «Амурское пароходство» вывели из затона суда, которые будут продолжать работу на Амуре во время паводка. Также сегодня будут выведены шесть прогулочных теплоходов и суда ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», которое обслуживает три краевых и три городских дачных маршрута. По поручению краевых властей этот перевозчик также обеспечит работу дежурного теплохода вне акватории затона на случай, если потребуется эвакуация дачников с левобережья.

– В эти выходные дачные перевозки осуществлялись в штатном режиме. При этом во взаимодействии с МЧС продолжим контролировать ситуацию, если кто-то все же решит остаться на дачах. Если ситуация ухудшится, то для обеспечения транспортной доступности сел Новокуровка и Победа Хабаровского района сообщение будет обеспечено авиакомпанией «ЮтЭйр – вертолетные услуги». Соответствующие договоренности уже есть, – добавили в министерстве.

Напомним, 7 августа министерством строительства края начаты работы по засыпке входа в затон. Для этого потребуется 25 тысяч кубометров песка и 5 тысяч кубических метров сланца. Затон будет перекрыт до улучшения паводковой ситуации.