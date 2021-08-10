Рассекреченные документы Второй мировой войны увидят жители Хабаровского края



В дни проведения Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» жители и гости краевой столицы смогут ознакомиться с уникальными рассекреченными документами. 6 и 7 сентября будет работать тематическая выставка «Хабаровский процесс в зеркале исторической памяти».





Впервые вниманию широкой общественности представят рассекреченные архивные документы Центрального архива ФСБ России и информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю. Они отражают процесс подготовки милитаристской Японией бактериологической войны, а также свидетельствуют об испытании и применении бактериологического оружия. В выставку также войдут малоизвестные документы Архива внешней политики МИД России и Государственного архива Хабаровского края. Экспозицию дополнят фотографии и карикатуры из фондов Хабаровского краевого музея им. Гродекова, сделанные в ходе процесса 25–30 декабря 1949 года.





Выставка будет организована на одной из открытых площадок Хабаровска, в дальнейшем планируется ее экспонирование в районах края.





Отметим, научно-практический форум пройдет впервые, его главная цель – сохранение исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. Ученые и педагоги, представители общественности, различных профессиональных сообществ, органов государственной власти выработают консолидированную позицию по ключевым историческим ценностям современного российского общества.





Организаторами международной площадки выступают более 30 общественных объединений и ведомств. Форум проводится при участии правительства Хабаровского края, а также при поддержке Фонда президентских грантов.



