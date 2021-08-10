На всероссийских соревнованиях спортсмены Хабаровского края завоевали медали

Медали нескольких всероссийских соревнований вновь завоевали спортсмены края. Копилку региона пополнили сразу 11 наград разного достоинства. Среди них золото чемпионата России по пауэрлифтингу в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями, серебро и бронза первенства страны и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, золото и серебро состязаний легкоатлетов страны.

– Сразу четыре золотые медали чемпионата России по пауэрлифтингу в спорте лиц с интеллектуальными нарушениями завоевал Геннадий Данилов. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле. Среди 60 спортсменов из 9 регионов России он стал лучшим в трех упражнениях в весовой категории до 93 кг, набрав в сумме 640 кг взятого веса. В абсолютном первенстве Геннадий занял второе место, уступив только спортсмену из Свердловской области, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта края.

В состязаниях по спортивному ориентированию, которые прошли в Пермском крае, хабаровчане завоевали три медали первенства страны и две награды всероссийских соревнований. Так, в дисциплине кросс-классика среди юниорок в возрасте до 21 года серебряным призером стала Анастасия Бугаенко. Среди юношей до 17 лет третье место занял Кирилл Пинчуков. Еще одну бронзовую медаль в спринте с общего старта в группе девушек до 15 лет завоевала Софья Ашмурова.

Также Софья взяла серебро всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в дисциплине кросс-классика, а сборная Хабаровского края в составе Николая Старова, Дмитрия Семенова и Владислава Визновича стала обладателем серебряной награды в эстафете среди юношей в возрасте до 19 лет.

Еще две медали спортсмены края привезли из Иркутска, где прошли всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов». Виктория Баркова стала лучшей среди девушек в прыжках в длину с результатом 5,90 метров, а Артем Зубков в той же дисциплине занял второе место среди юношей с результатом 6,26 метра.



