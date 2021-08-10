Берега реки Амгунь убрали волонтеры района Полины Осипенко

Очередная акция «Вода России» в рамках национального проекта «Экология» прошла в Хабаровском крае. На этот раз на уборку вышли добровольцы села имени Полины Осипенко. Эковолонтеры отряда «Созвездие сердец» очистили от мусора и древесного хлама берега реки Амгунь.

– В селе имени Полины Осипенко действительно живут неравнодушные и активные люди, которые заботятся о состоянии окружающей среды. Местный отряд добровольцев регулярно участвует в различных экологических акциях, а его руководитель Ольга Хабибжималова была признана в этом году одним из победителей конкурса «Лучший волонтер «Воды России», – рассказали в министерстве природных ресурсов края.

За один день активисты села собрали и вывезли на спецплощадку для отходов 12 мешков мусора. Они полностью очистили береговую линию протяженностью около 2 км. В акции приняли участие не только взрослые, но и дети.

– Мы призываем жителей и гостей села не оставлять в местах отдыха на берегу мусор. Дождями и паводком он смывается в воду и загрязняет реку, наносит вред ее обитателям. Чистота и порядок зависят от каждого человека, – отметила Ольга Хабибжималова.

Напомним, в этом году в рамках акции «Вода России» в регионе прошло уже более 50 мероприятий. Участниками субботников стали 1,5 тысячи волонтеров. Они очистили свыше 60 км береговой линии, собрав более 300 кубометров мусора и древесного хлама. Присоединиться к акции может любой желающий. План проведения мероприятий на текущий год размещен на сайте министерства природных ресурсов края.



