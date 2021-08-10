Михаил Дегтярев "перезагрузит" пожарную безопасность Хабаровского края новой спецтехникой

В ближайшее время пожарный автопарк получит 11 новых автоцистерн и спецлестницу. Это только начало масштабной перекомлектации автохозяйства спасательной службы.

Трагическое происшествие с пожарной машиной в Хабаровске в минувшем июле, когда из-за технической неисправности погибли два командир и член экипажа и еще двое получили тяжелые ранения, подтвердило необходимость тщательно изучить состояние всего парка службы спасения. Михаил Дегтярев во время своей "прямой линии" поручил провести проверку и признал существующее положение дел неприемлимым.

- Текущий ремонт пожарных машин у нас осуществляется водительским персоналом. На качество работы это влияет однозначно. Даю поручение заместителю председателя правительства края по ТЭК и ЖКХ, министру финансов подготовить предложения по изменению этой ситуации – какие меры следует предпринять, в том числе в части увеличения финансирования технического обслуживания автомобилей. Ситуацию надо менять, это неприемлемо, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Специалисты осмотрели 203 автомобиля, из них у 105 найдены неисправности технического состояния и навесного оборудования. К устранению замечаний сразу подключились подрядчики.

Дегтярев поручил подготовить масштабную и обоснованную программу по обновлению автохозяйства комитета гражданской защиты, а конкретно - пожарной службы. Врио губернатора отметил, что часть средств на эту цель поступит из тех 2 млрд рублей помощи, которые недавно дополнительно перечислены по решению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на социально-экономическое развитие региона. Дегтярев уточнил, что замена автотехники должна проходить в плановом и динамичном режиме.

- В боевом расчете пожарные автомобили, не соответствующие требованиям правил охраны труда и имеющие дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения, отсутствуют, - сообщил председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов. – Девять автомобилей с серьезными неисправностями еще до этой проверки были выведены из эксплуатации и находятся в ремонте.

Срочный аудит спецтехники, инициированный Дегтяревым по следам трагического происшествия и решение о немедленной "перезагрузке" автопарка продемонстрировали позицию главы региона, который считает приоритетными безопасность, неуклонное повышение качества жизни жителей Хабаровского края и необходимость изыскивать на это финансирование, в том числе за счет федеральных средств.

- От состояния пожарной техники, ее численного и качественного состава зависит безопасность людей и объектов. Автопарк службы «01» не пополнялся в необходимом количестве уже давно, деньги на ремонт выдавались в скудном количестве. Водители, как могли, латали старенькие автомобили, но они же не волшебники. Когда ресурс кончается, самые золотые руки бесполезны, - рассказал ветеран пожарной охраны, член Общественного совета при комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите Михаил Дольбер. - Поэтому очень хорошо, что, несмотря на дефицит ресурсов и необходимость решать множество других актуальных сферах, Михаил Дегтярев смог выделить в качестве приоритетной «пожарную тему» и найти в бюджете деньги для ее решения.