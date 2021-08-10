Минэкономразвития Хабаровского края стало координатором строительства жилья

Михаил Дегтярев сегодня провел встречу с представителями строительной отрасли Хабаровского края. Руководители профильных министерств, застройщики, предприниматели и эксперты были приглашены к обсуждению возможностей развития жилищного домостроения в регионе.

- Цель у нас одна: жилья надо строить больше. В этом году ставим себе цель 317 тыс. кв. м, в 2022 - 408,8 тыс. кв. м, в 2023 - 600 тыс. кв. м, в 2024 - 800 тыс. кв. м. Это при том, что в 2020 году было введено в эксплуатацию всего 229,3 тыс. жилых квадратов. В 2025 году надо выйти на показатели, заданные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным – миллион кв. м жилья в год в нашем регионе, - отметил глава региона.

Он сообщил, что «штабным» центром по всем флагманским проектам жилищного домостроения определяет министерство экономического развития Хабаровского края.

- Мы как край и наши предприниматели обладаем компетенциями. Это я вижу каждый день своими глазами. Есть готовность и желание работать на этом рынке, зарабатывать деньги и строить качественное жилье по доступным ценам, производить качественные стройматериалы. Координация у нас уже начала выстраиваться. И мы будем укреплять этот вектор, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Как проинформировал и.о. министра строительства Хабаровского края Алексей Дубов, в среднем по России перед регионами стоит задача увеличивать объемы ввода жилья на 5% в год. Хабаровский край в 2022 году должен выйти на показатель в 408 тыс. квадратных метров жилья – рост по отношению к текущему году составит почти 30%. В этом году планируется нарастить объемы в сравнении с 2020 годом на 38%.

- Наращивание градостроительного потенциала возможно с использованием механизма комплексного развития территории (КРТ) - для внедрения которого на краевом уровне ведется формирование необходимой нормативной базы, - уточнил и.о. министра строительства региона.

Важным вопросом, который обсудили участники встречи, стали перспективы расширения сферы индивидуального жилищного домостроения - в частности, проекта деревянного домостроения, получившего название «Дом дальневосточника».

- Программа деревянного домостроения – своевременна, она необходима нашему краю. Она позволит обеспечить качественным жильем наших земляков. Кроме того, это позволит решить вопросы развития лесопереработки в регионе. Лучшее соотношение цена-качество для массового домостроения, на мой взгляд – каркасный дом, - поделился мнением генеральный директор ООО «Логистик лес» Константин Безносюк.

Завершая встречу, врио губернатора подчеркнул, что для выполнения поставленной задачи по развитию жилищного домостроения необходим комплексный подход. Это касается как массового строительства многоквартирных домов, так развития индивидуального жилищного строительства, а также создания в крае мощной строительной индустрии, в том числе по производству деревянных домокомплектов и выпуску их в ближайшей перспективе до тысячи в год.



