Хабаровчане узнают о единственной выжившей в катастрофе над Завитинском

В августе 2021 года наступает сороковая годовщина трагедии над Завитинском

В память об этом событии команда проекта «Одна» отправится в тур по Дальнему Востоку (Благовещенск – Хабаровск - Владивосток). Почтить память погибших и возложить цветы - одна из главных задач экспедиции. Попасть на место крушения самолета творческой группе помогает общественная организация «Федерация мультиспорта «Амурбайк».

Это уже третья экспедиция «Амурбайка» к месту трагедии. В 2020 году добровольцы нашли обломок одного из самолетов и на свои средства установили памятник. На месте трагедии - зависшие в небе шасси военного самолета, которые соединяет с землей металлическая стойка. Конструкция развернута по направлению полета рухнувшего Ан-24, где из 27 пассажиров посчастливилось выжить только одной Ларисе Савицкой.

На этот раз добровольческая организация во главе с Романом Шабановым и авторская группа проекта «Одна» посетят место авиакатастрофы, пообщаются с людьми, которые еще помнят эти события, а кинематографисты проведут премьерные показы документальной картины «Восемь минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой.

Героиня фильма - единственная выжившая Лариса Савицкая - сама расскажет о тех страшных событиях, произошедших с ней 24 августа 1981 года.

После показа запланирован творческий вечер с участием режиссеров Анастасии Сарычевой (документальный фильм), Дмитрия Суворова (игровой фильм), креативного продюсера проекта «Одна» Антона Белова.

Вход на премьеру документального фильма «Восемь минут до земли» бесплатный, необходимо зарегистрироваться на событие (https://ssb-kino-odna.timepad.ru/event/1721971/) и получить на электронную почту билет. 15 августа, Хабаровск, кинотеатр «Совкино», начало в 17:00.