Михаил Дегтярёв представил план по снижению цен на жильё в Хабаровском крае

Дальневосточный кластер строительных материалов должен появиться в Хабаровском крае. Об этом договорились Михаил Дегтярев и представители отрасли на встрече в преддверии Дня строителя. Разместить мощности кластера предполагается на территориях опережающего развития, где действуют государственные преференции для бизнеса.

Снижение стоимости жилья находится в верхних строчках ежедневной повестки врио губернатора. Накануне о совершил объезд хабаровских строек. Среди них - жилой комплекс на 462 кв. м в микрорайоне "Ореховая сопка", а также все необходимые для будущих жильцов жизни объекты - школа, четыре детсада, поликлиника, многоярусные паркинги, магазины. Сдавать первые дома здесь планируют уже в следующем году.

Эксперты вместе с Дегтяревым проинспектировали соседний объект ООО "Специализированный застройщик УИП", который возводит дома общей площадью 376 кв. м, два детсада, поликлинику, спортивно-развлекательный и торговый центры. Раздавать ключи жильцам начнут в 2023 году.

Глава региона также изучил проект строительства на улице Лазо пятидесяти таун-хаусов общей площадью 9.8 кв. м, срок сдачи которых намечен на ближайшие два года.

В общении со строителями Дегтярев ещё раз обозначил цель – к 2025 году выйти на ежегодную сдачу 1 млн кв. м жилья, а также обозначил "дорожную карту" по достижению этой цифры. Среди задач, которые предстоит решить - не только стабильный прирост новых квадратных метров, но и доступность строительных материалов, которые напрямую влияют на цену жилья, освобождение от обременений крупных земельных участков под жилую застройку.

- Цель у нас одна: жилья надо строить больше. Все для достижения этой амбициозной цели у нас есть. Не хватало только координации, но теперь и в этом вопросе мы отлаживаем работу. «Штаб» будет в министерстве экономического развития» - сообщил Михаил Дегтярев по итогу комплекса встреч.

До конца нынешнего сезона планируется сдать 317 тыс. кв. м, а далее - последовательно увеличивать эту цифру год от года. Решения определены, впереди их выполнение. В частности, сегодня врио губернатора поручил краевому минприроды выставить на торги все месторождения, которые могут быть полезны строителям для производства стройматериалов.