На 320 больных коронавирусом стало больше в Хабаровском крае

320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 335 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 238

Комсомольск – 8

Хабаровский район – 27

Комсомольский район – 1

Тугуро-Чумиканский район – 21

Ванинский район – 6

Верхнебуреинский район – 3

Лазо район – 10

Ульчский район – 1

Нанайский район – 3

Охотский район – 1

Аяно-Майский район – 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 449. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 274 444 жителя края, полностью завершили вакцинацию 212 432 человека.

Всего на лечении находится 5 688 человек. В том числе 1 400 стационарно, 4 288 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 605 случаев COVID-19. 62 261 человек выздоровел.



