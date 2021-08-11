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На 320 больных коронавирусом стало больше в Хабаровском крае
320 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 335 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 238
Комсомольск – 8
Хабаровский район – 27
Комсомольский район – 1
Тугуро-Чумиканский район – 21
Ванинский район – 6
Верхнебуреинский район – 3
Лазо район – 10
Ульчский район – 1
Нанайский район – 3
Охотский район – 1
Аяно-Майский район – 1
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1849 коек. Свободно 449. На лечении находится 26 тяжелых пациентов, 16 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 274 444 жителя края, полностью завершили вакцинацию 212 432 человека.
Всего на лечении находится 5 688 человек. В том числе 1 400 стационарно, 4 288 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 605 случаев COVID-19. 62 261 человек выздоровел.