Хабаровский край становится Венецией поневоле

Словно шагнули в реальность кадры знаменитого фильма 90-х годов «Водный мир». Проезжаешь (проплываешь) по улицам Павла Морозова, Пионерской, Флегонтова, Богачева или Суворова в районе Заводской и ждешь, когда же из-за угла появится катамаран героя Кевина Костнера.

Хабаровск топит не только «снизу» (уровень Амура превысил отметку в 465 сантиметров), но уже и сверху - на смену аномальной духоте в край пришли холод и дожди. Режим ЧС введен не только в краевом центре и Городе юности, но также в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском районах.

Воздушная стихия не смогла пройти мимо, не внеся свою лепту в творящееся безобразие. Так, ветер повалил деревья на улицах Дикопольцева и Казачья гора. К счастью, без последствий для жизни и здоровья граждан.

Традиционно подтопило огороды на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Около 600 земельных наделов сейчас находятся под водой.

«У вас еще все впереди!» Этот лозунг приятно звучит из уст пожилого человека, напутствующего и вдохновляющего молодежь. Речевка приобретает иной смысл, когда ее произносят гидрологи.

А впереди нас ждет пик паводка, когда уровень воды может вырасти до 650 сантиметров. Это произойдет 13-15 августа. Меньше всего повезет дачникам - по прогнозам, Амур затопит не менее полутора тысяч «фазенд». Неприятности ждут жильцов 60 домов в прибрежной зоне.

К счастью, в беде нас не бросят: в Хабаровск лично прилетал министр МЧС России Евгений Зиничев.

«Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования. Наиболее уязвимые зоны оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями», - сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев министру МЧС.

По закону подлости 9 августа начались гидравлические испытания на Хабаровской ТЭЦ-1. Без горячей воды остались жители Индустриального района и частично Железнодорожного (микрорайон ДОСов, улиц Костромская, Промышленная, Хабаровская) и Центрального (нечетная сторона ул. Гамарника, ул. Пушкина до ул. Карла Маркса, ул. Мухина от ул. Пушкина до ул. Ленинградской, Рабочий городок) районов. Включат воду только 22 августа.

Вряд ли тепловики специально сделали такой «подарок» хабаровчанам. План есть план. Но сложно избавиться от ощущения некоего троллинга - в духоту кипяток лился исправно, а стоило начаться холоду, как тут же стартовали гидравлические испытания.

Андрей Канев