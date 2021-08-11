Городская больница в Комсомольске снова будет оказывать плановую помощь

Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Ввиду сокращения числа госпитализирующихся с COVID-19 и последними рекомендациям Минздрава России, коечный фонд в Хабаровском крае снизили на 143 единицы. Это позволит возобновить оказание плановой помощи в Городской больнице имени А.В. Шульмана с 20 августа в городе Комсомольске. Ранее в ней было развернуто 60 коек для лечения COVID-19. Сейчас пациентов с коронавирусной инфекцией перевели в Городскую больницу имени М.И.Шевчук, проводятся дезинфекционные мероприятия. Всего в Хабаровском крае развернуто 1849 коек в 16 медицинских организациях края. Загрузка коечного фонда составляет 75,72%.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило небольшое снижение уровня заболеваемости, но, в целом, показатели остаются достаточно высокими. В регионе было зарегистрировано 2200 новых случаев COVID-19 против 2245 на предыдущей неделе.

Поступила ещё одна крупная партия однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в объеме 4500 доз. Её распределят между всеми медицинскими организациями. Всего в край поступило 322 604 дозы вакцины. По данным федерального регистра привито 274 444 человека, количество сделавших прививку на втором этапе – 212 432 жителей края. Наибольшая доля привитого населения в Аяно-Майском и Охотском районах. Наименьшая – в Хабаровском, Советско-Гаванском и Амурском районах.

– Вакцинация-это ключевое направление в сохранении жизней людей, которые проживают на территории Хабаровского края. Радует то, что люди хотят вакцинироваться. Это помогает избежать тяжёлого течения болезни и многих осложнений в будущем. Пандемия коронавируса коснулась практически каждого, и все устали от неё. И единственный выход улучшить жизнь и выйти из пандемии – это вакцинироваться, – сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило, что по структуре заболевших существенных изменений за прошедшую неделю не произошло. Наблюдается увеличение количества заболевших в возрастной группе от 50 лет и старше, но в количественном отношении сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19 у жителей от 30 до 49 лет.

– По клиническим формам COVID-19 проявляется в 70% случаях в виде ОРВИ, пневмонии составляют 24%. Бессимптомно коронавирусной инфекцией болеет порядка 5% жителей края. Заболеваемость среди детей не увеличилась, но наблюдаем следующую картину: стали чаще болеть подростки. Рост на 24%, необходимо усилить профилактическую составляющую в детских дошкольных учреждениях, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

На заседании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции стало известно о росте заболеваемости в Аяно-Майском районе в поселке Мелькан, выдано предписание о дополнительных ограничительных мероприятиях. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация отмечается и в поселке Тугур Тугуро-Чумиканского района, здесь зарегистрировано 20 случаев заболевания за неделю. Ситуация ежедневно мониторируется министерством здравоохранения края и управлением Роспотребнадзора.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1 849 коек. На лечении находятся 5 705 больных. Загрузка коечного фонда составляет 75,72%. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 605 случаев заболеваний COVID-19, 62 261 человек выздоровел.



