Выборы губернатора Хабаровского края: отсеялись самые неуверенные и самоуверенные

Пока Хабаровский край колбасит туда-обратно с духоты на колотун, с безветрия на тайфун, с безоблачности на ливни, период выборов приближается все стремительнее и стремительнее… В стане кандидатов на различные посты за последний месяц изменения хоть и были, но не сказать, что прямо кардинальные.

На должность губернатора претендует шесть человек. Двое сошли с дистанции. Отказался баллотироваться Микаел Багдасарян (партия «Зеленые»). А Игорь Логвинов из «Зеленой альтернативы» хоть и продолжает бороться за высокий пост, но забыл предоставить в избирком бланк со своими претендентами на кресло сенатора. Не везет борцам за природу! Неуверенные какие-то да забывчивые…

Игорь Логвинов

Петр Перевезенцев из КПРФ тоже отсеялся - не собрал необходимого числа подписей муниципальных депутатов. Хотя ранее громогласно заявлял: мол, не сдаемся, будем «выбивать» автографы аки фанат Киркорова из своего кумира!

Коммунист не смог исполнить обещанного. Ждем громогласнейших громогласов о том, что «власть нас боится», о «недемократических процедурах», «недопуске истинного оппозиционера к выборам», и прочих стандартных заявлений.

Кстати, недавно в Интернете появилось видео, где недавно освободившийся из колонии «скопинский маньяк» Виктор Мохов агитирует за КПРФ. Душегуб, видимо, соскучился по тюрьме, где провел почти 17 лет. Но своего он добился - его арестовали на 10 суток.

Как это относится к выборам в Хабаровском крае? Нууу… Будь я журналистом поопытнее, я как-нибудь связал бы эти факты, а так пока просто информация.

Глас народа

Из шести кандидатов на должность губернатора зарегистрировано только двое - либерал-демократ Михаил Дегтярев и справедливороссийская патриотка за правду Марина Ким. Документы остальных - «нового человека» Владимира Чернышова, «зеленого альтернативщика» Игоря Логвинова, «родного» Бабека Мамедова и «пенсионера за социальную справедливость» Владимира Парфенова - пока проверяет избирком. Знает ли этих людей народ?

Михаил Дегтярев

«1 августа меня пригласили на соцопрос, - рассказывает 30-летний хабаровчанин Павел. – Там, в том числе, задали вопрос: за кого будете голосовать? Голоса шестерых приглашенных из моей возрастной категории граждан распределились между Чернышовым и Дегтяревым. Один сказал, что, возможно, проголосует за Перевезенцева».

Большинство из группы более молодых участников соцопроса говорили, что не против отдать голоса за Ким либо Перевезенцева. Еще несколько готовы поддержать на выборах Дегтярева либо Чернышова. Фамилии Парфенов, Логвинов и Мамедов не звучали вовсе.

Владимир Чернышов

Что было бы, если…

Интересно, каким бы стал наш край, если б губернатором избрали Владимира Парфенова? Известно, что он занимал высокопоставленную должность в региональной ГИБДД.

Предположим. Край покрылся видеокамерами. Они везде! Перекрестки, светофоры, торговые центры, участки дорог - вчерашний день. «Ока» теперь взирают на граждан в каждом подъезде и с каждого столба. Ведутся полусекретные разработки внедрения средств фиксации на голубей.

Владимир Парфенов

Гаишники стали элитой и замкнулись в закрытую касту. Введен табель о рангах. Достигших XIV класса ждет личное автоинспекторство, с X класса – потомственное. Обращаться к ним следует «ваше высокожезльство». Авторегистраторы отменены как антиконституционное и дьявольское изобретение.

А что, если Бабек Юсиф оглы Мамедов возглавил бы наш регион? Babək Məmmədov Qubernator da pis olmazdı. Bəlkə də ən yaxşısı olmasa da, əhalinin müəyyən təbəqələri onun seçilməsini alqışlayardılar. Лучше и не скажешь…

Бабек Мамедов

А вот с Мариной Ким интересно не то, каким она будет губернатором, а ее путь к креслу главы региона. В Хабаровске она была в лучшем случае только проездом. Всю жизнь занималась тележурналистикой, а сейчас примерила на себя образ общественного деятеля. Возмущена бедностью населения, с чем собирается усиленно бороться.

Марина Ким

Стоп-стоп, где-то мы уже подобное видели! Не является ли Ким аватарой Вики Цыгановой? Заменить одни слова на другие - «тележурналистику» на «пение», «только проездом» на «уехала в молодом возрасте и никогда не возвращалась», «бедность населения» на «распределение рыбных квот» - и вылитый клон!

Андрей Канев