В Хабаровском крае подвели итоги акции «Помоги собраться в школу»

Предварительные итоги ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» подвели в Хабаровском крае. Сбор вещей и материальной помощи стартовал 1 июля. За это время адресную поддержку почти на 10 миллионов рублей уже получили более 4000 нуждающихся детей. Поддержка оказана в том числе за счет средств краевого бюджета. Предприниматели, коллективы предприятий и организаций, а также неравнодушные граждане делают посильные взносы для приобретения школьных принадлежностей, а также приносят в дар ранцы, тетради, карандаши, фломастеры – все, что необходимо ученику.

Ежегодную акцию совместно проводят региональные министерство социальной защиты населения, министерство образования и науки, а также Хабаровское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский Детский фонд». В течение первого месяца акции государственная социальная помощь оказана 353 детям на 6 млн рублей. Кроме того, единовременную материальную помощь на общую сумму около 917 тысяч рублей получили 764 ребенка из малоимущих многодетных семей, проживающих в сельской местности. 2953 школьника обеспечены одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями на 2,9 млн рублей.

Акция продлится до 30 сентября. Участником может стать любой желающий. Пункты сбора и выдачи организованы на базе школ, а также центров социального обслуживания населения края. Денежные средства можно перечислить на расчетные счета центров социальной поддержки населения края и расчетный счет «Российского Детского фонда». Более подробную информацию о точках сборов и счетах для переводов средств можно уточнить по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 32-62-49, 31-13-59.



