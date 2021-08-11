В Сергеевке Хабаровского района модернизируют систему теплоснабжения

Село Сергеевка в Хабаровском районе станет еще одной точкой, где краевые власти проведут модернизацию отопительного комплекса. Местную устаревшую котельную, работающую сейчас на мазуте, там заменят автоматической системой выработки тепла, называемой Терморобот. Она представляет собой угольные терминалы и те же котлы для нагрева воды, но все процессы автоматизированы. Термороботом управляет один оператор, а в некоторых случаях он может это делать даже дистанционно. Переход на такое оборудование даст серьезную экономию, как на стоимости топлива, ведь уголь намного дешевле мазута, так и на персонале.

- В июле было заключено концессионное соглашение с инвестором ООО "АмурТермоЭнерго", который проведет работы полностью за свой счет. По нему в 2022 году эта организация выполнит реконструкцию тепловых сетей протяженностью 0,2 км. Затем переведет теплоснабжения села с мазута на уголь, для чего построит блочно-модульную котельную Терморобот стоимостью 8,2 млн рублей. Выгоду от модернизации получат все - бюджет Хабаровского края, сам инвестор и жители села Сергеевка, - рассказали в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Жителей такие инновации коснутся непосредственно. С вводом нового объекта существенно снизится себестоимость тепловой энергии. В перспективе это даст возможность снижения и тарифа для потребителей. По предварительному расчету, он может уменьшиться в 1,5 раза в сравнении с действующим. Для краевого бюджета сразу же сократится и нагрузка по выплате компенсации за недополученные доходы ресурсоснабжающей организации. Ее размер составит 3,54 млн рублей в год, а не 4,95 млн рублей, как это закладывалось на 2023 год, что на 28,5% меньше.

- Сейчас эксплуатация мазутной котельной в Сергеевке сопровождается избыточным "пережогом" топлива - в среднем на 14 % за отопительный сезон. За 2020 год перерасход составил 13,4 тонны мазута. Фактически, такая схема привела к убытку действующей ресурсоснабжающей организации в 420 тысяч рублей, - пояснили в министерстве.

Проведение концессионером работ по модернизации системы теплоснабжения села Сергеевка позволит решить и проблему специфического запаха и гари от мазутной котельной, отчего страдали жители прилегающих жилых массивов. Снизится и риск возможных аварий, что может привести к коллапсу зимой. Пока же такие аварии в Хабаровском крае не редкость.

Напомним, что модернизировать весь отопительный комплекс региона поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев по итогам своих рабочих поездок, когда ему пришлось лично увидеть в каком состоянии находятся объекты теплоснабжения. Процесс этот пошел уже в 2020 году – прошлой осенью в поселке Тырма Верхнебуреинского района вместо мазутной котельной был также установлен угольный Тероморобот. В ближайшее время подобное оборудование планируется смонтировать в селах Князе-Волконское, Мирное, поселке Многовершинный Хабаровского района и поселке Лососина Советско-Гаванского района. До 2025 года обновление мазутных котельных проведут в поселках Ванино, Литовко Амурского района и Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Всего же по программе модернизации за пять лет в регионе перезапустят 30 отопительных объектов.







