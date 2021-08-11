Новые рабочие места создаст лесоперерабатывающая компания в Николаевском районе

Мероприятия по развитию отрасли глубокой переработки древесины успешно осуществляют в Хабаровском крае. Напомним, политика уменьшения объемов вывоза круглого леса с территории страны проводится на протяжении уже нескольких лет. А с 1 января будущего года вводится полный запрет на экспорт необработанной древесины. В этих условиях все больше региональных предприятий нацелены на развитие лесопромышленного сектора. А краевые и федеральные власти предлагают им комплекс мер поддержки для модернизации производств.

– Сегодня компании могут воспользоваться различными мерами поддержки. Это и льготное кредитование, и льготный лизинг, и страхование рисков, а также поручительство по кредитам и банковским гарантиям, займам и микрозаймам. Предприятия могут развивать свои производства на площадках ТОСЭР и свободного порта Владивосток с льготным налоговым и административным режимами. Кроме того, финансовая поддержка доступна по линии Корпорации малого и среднего предпринимательства, Гарантийного фонда Хабаровского края, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Также в последнее время востребована поддержка по линии федерального и регионального Фондов развития промышленности, – рассказали в министерстве промышленности края.

Льготным кредитованием уже воспользовались три компании, работающие в лесопромышленном комплексе края. Так, заем в размере 500 млн рублей позволил РФП «Древесные гранулы» создать в регионе производство топливных гранул (пеллет). Выпуск аналогичной продукции организует ООО «Рустранс-ДВ». На заем в 27 млн рублей предприятие планирует приобрести оборудование. А ООО «Восточная торговая компания» получило два займа на допоборудование для изготовления шпона, фанеры, топливных брикетов, гранул, древесного угля и одноразовой посуды.

– Новым получателем господдержки скоро станет еще одна компания лесопромышленной отрасли края. Предприятию ООО «Форпостлес» первому в России одобрен заем Фонда развития промышленности в рамках новой программы «Проекты лесной промышленности». Компания получит 32 млн рублей на приобретение линии переработки древесины: погрузчиков, сушильных камер и энерготехнологического котла, – сообщили в ведомстве.

Производственные мощности компании находятся в Николаевском районе. Основной профиль предприятия – лесозаготовка, переработка и производство пиломатериалов. Планируется, что благодаря введению в эксплуатацию новых мощностей, производство досок и бруса будет увеличено в два раза – до 15 тысяч кубометров продукции в год. При этом производство станет полностью безотходным, поскольку все опилки после сушки пойдут на выпуск брикетов или «евродров» – экологически чистого топлива. Реализация проекта также предполагает создание 25 новых рабочих мест.

– Расширением производства и развитием глубокой переработки древесины компания занимается уже не первый год. Во время очередного витка развития этого направления на нас вышел региональный минпром и предложил поучаствовать в программе льготных займов от Фонда развития промышленности, чем оказал нам огромную поддержку. Заем выдается под 1% годовых сроком на 3 года, при этом возврат основного долга начнется лишь со второго года пользования заемными средствами. Это очень привлекательные и выгодные условия для производственного предприятия, – прокомментировала заместитель генерального директора по финансовым вопросам компании «Форпостлес» Галина Демьянова.

Напомним, федеральный фонд развития промышленности действует с 2014 года. За это время было выдано более 800 льготных кредитов на общую сумму более 194 млрд рублей. Краевой Фонд был учрежден в декабре 2017 года. Его учредителем и куратором является региональный минпром. За 3,5 года работы было одобрено семь займов на общую сумму около 1 млрд рублей.







