Получить губернаторский грант смогут авторы лучших проектов в Хабаровском крае

Очередной конкурс молодежных проектов на получение грантов губернатора края начался в регионе. В этом году их общий фонд составит 3,6 млн рублей. Побороться за финансовую поддержку на реализацию своих инициатив могут молодые жители края в возрасте от 14 до 35 лет. Прием заявок уже открыт и продлится до 12 сентября.

– Проекты участников конкурса должны быть разработаны по направлениям молодежной политики: воспитание гражданственности и патриотизма, популяризация здорового образа жизни, развитие добровольчества, поддержка талантливой молодежи и ряда других. Также обязательное условие конкурса – проживание автора проекта на территории нашего региона, – сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Подать заявку можно в личном кабинете автоматизированной информационной системы «Молодежь России». После окончания заявочной кампании эксперты составят рейтинг проектов. Итоги конкурса организаторы подведут не позднее 24 ноября 2021 года. Победители могут рассчитывать на получение грантов в размере до 300 тысяч рублей.





– Сейчас мы формируем состав экспертной комиссии, планируем привлечь в этом году федеральных коллег, зарекомендовавших себя ранее в иных грантовых конкурсах. Также в число экспертов войдут представители общественных объединений, некоммерческих организаций и научного сообщества, – уточнили в ведомстве.

Все интересующие вопросы можно задать специалистам главного управления по телефону 8 (4212) 30-42-62 или обратиться в Молодежный проектный офис КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив» 8 (4212) 32-30-72.

Напомним, конкурс молодежных проектов на право получения грантов губернатора проводится с 2018 года. За это время поддержан 121 проект. Победителями были организованы медиа-школы, проведены масштабные реконструкции исторических событий, творческие фестивали, профоринтационные мероприятия для школьников, волонтерские и благотворительные акции.



